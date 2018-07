México bate a Argentina e decide a Copa América

CARACAS - Com uma excelente atuação do pivô Gustavo Ayon, que jogará a próxima temporada da NBA pelo Atlanta Hawks, o México derrotou a Argentina por 76 a 70 e está classificado para a final da Copa América de Basquete, que será disputada nesta quarta-feira no Ginásio Poliedro, em Caracas.

No duelo do garrafão, Ayon se deu melhor que o argentino Luis Scola, que também foi o maior pontuador da sua equipe - 18 acertos e oito rebotes. Mas o mexicano, que ajudou sua equipe a ser a sensação do torneio continental, marcou 24 pontos e conseguiu 12 rebotes.

O México enfrentará na final a seleção de Porto Rico, que em uma semifinal caribenha, derrotou a República Dominicana por 67 a 79 e confirmou o papel de favoritismo pelo título.

Os dominicanos sofreram por causa da má pontaria do ala James Feldeine, principal pontuador do time. Além disso, não pôde contar com Francisco García, lesionado. Porto Rico, entretanto, contou com as boas atuações de Barea, Arroyo e Balkman, os pilares da equipe. Juntos, fizeram 61 pontos.