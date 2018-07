México substitui Panamá na Copa América de Basquete

SÃO PAULO - A decisão da Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) de suspender o Panamá, incluindo suas seleções, equipes e árbitros, proibindo a participação em competições internacionais provocou uma alteração na lista de participantes da Copa América de Basquete, que será realizada na Venezuela, entre os dias 30 de agosto e 11 de setembro.

Com a imposição, a Fiba Américas definiu que a seleção mexicana herdou a posição que era destinada aos panamenhos. "Como o Panamá não poderá jogar o evento continental, então essa posição pertence ao país melhor classificado imediatamente depois da mesma subzona. Como Panamá e México fazem parte da mesma subzona, em consequência, a vaga é do México porque ocupou a sexta posição no Centrobasket", disse o secretário-geral da Fiba Américas, Alberto Garcia.

A Copa América de Basquete na Venezuela dará quatro vagas para o Mundial de Basquete de 2014, que será realizado na Espanha. A seleção norte-americana estás garantida no próximo Mundial por ser o atual campeão olímpico e não participará do torneio continental.

O sorteio do torneio será realizado no dia 28 de fevereiro em Caracas. Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, República Dominicana, Porto Rico, Jamaica, Canadá e México vão participar da Copa América.