Miami bate Philadelphia 76ers e passa às semifinais da Conferência Leste

SÃO PAULO - O Miami Heat carimbou seu passaporte para as semifinais da Conferência Leste nesta quarta-feira ao vencer o Philadelphia 76ers em casa por 97 a 91.

Com o resultado, o Miami fez 4 a 1 na série e enfrentará agora o Boston Celtics.

Como a derrota significava sua eliminação, os Sixers não se intimidaram por jogar na casa do adversário e fizeram uma partida muito equilibrada. A equipe foi para o intervalo perdendo por apenas três pontos, mas, com a boa atuação do trio de estrelas do Miami, não teve capacidade para uma reação.

LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade comandaram a vitória do Miami. Todos os três conseguiram dois dígitos em dois fundamentos. Wade marcou 26 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto Bosh anotou 22 pontos e pegou outros 11 rebotes. Estrela da turma, LeBron contribuiu com 16 pontos, 10 rebotes e oito assistências.

Pelos Sixers, o ala Elton Brand e o ala-armador Andre Iguodala marcaram 22 pontos cada um. Iguodala encerrou sua participação na temporada 2010-2011 da NBA pegando ainda 10 rebotes. EFEmador Sam Young contribuiu com outros 18.