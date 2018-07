Miami Heat arrasa Indiana Pacers e vai à final da NBA

MIAMI - Em partida na noite deste sábado, o Miami Heat derrotou o Indiana Pacers por 117 a 92, em casa, e garantiu a vaga na final da NBA, fechando em 4 a 2 a série melhor-de-sete jogos na decisão da Conferência Leste. Paul George, cestinha do jogo com 29 pontos, não foi capaz de superar sozinho o trio de astros do Miami, que decidiu o jogo com 25 pontos, cinco rebotes e seis assistências de LeBron James, 25 pontos e oito rebotes de Chris Bosh e 13 pontos e seis assistências de Dwayne Wade.

Campeão em 2006, 2012 e 2013, o Heat busca a terceira conquista seguida na NBA, o que não acontece desde que o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, treinado por Phil Jackson, alcançou o feito entre 2000 e 2002. É também a quarta vez que uma franquia chega à final quatro vezes consecutivas. O Boston Celtics foi à decisão em todas as temporadas entre 1957 e 1966, enquanto os Lakers decidiram o título entre 1982 e 1985 e os Celtics fizeram o mesmo entre 1984 e 1987.

O JOGO

Lance Stephenson bem que tentou, mas sua catimba não foi o suficiente para que os Pacers vencessem pela primeira vez na série na casa do adversário. O ala-armador chegou a dar um tapa na cara do rival Norris Cole enquanto este progredia com a posse de bola, o que resultou em uma falta flagrante contra o Indiana quando a equipe já perdia por 13 pontos de diferença, no começo do segundo quarto. O Heat terminou o primeiro tempo vencendo por 60 a 34, placar praticamente irreversível.

Do banco, Rashad Lewis foi o Ray Allen da noite ao entrar em quadra e devolver as bolas de três que os Pacers convertiam, contribuindo para manter a vantagem. James, Bosh e Wade não se permitiram cair nas provocações adversárias e fizeram grande partida até três minutos para o fim do terceiro quarto, quando o técnico Erik Spoelstra começou a poupar suas estrelas respaldado pela parcial de 84 a 48.

Sem desanimar, o Indiana diminuiu bastante a desvantagem na reta final da partida, mas não conseguiu mais do que perder por 25 pontos de diferença. A equipe, que fez a melhor campanha da Conferência Leste na temporada regular, disputaria em casa o jogo 7, mas a derrota em Miami resultou no fim de sua participação nos playoffs.

O Heat agora espera o vencedor do confronto final da Conferência Oeste, em que o San Antonio Spurs vai batendo o Oklahoma City Thunder por 3 a 2 e joga fora de casa neste sábado para tentar fechar a série. Em caso de derrota, disputará o jogo 7 - e decisivo - em San Antonio na segunda-feira.