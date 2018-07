Miami Heat bate Bobcats e amplia invencibilidade para 26 jogos

MIAMI - O Miami Heat segue imbatível na NBA. Na rodada de domingo, a equipe da Flórida conquistou a 26ª vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da liga norte-americana de basquete ao superar o Charlotte Bobcats por 109 a 77, em casa. O astro LeBron James teve mais uma grande atuação, com 32 pontos, 10 assistências e oito rebotes.

O Heat não contou com Dwyane Wade, com dores no joelho direito, mas mesmo assim conseguiu triunfar. Assim, a equipe está a sete vitórias de empatar a maior sequência de triunfos da história da NBA, que é do Los Angeles Lakers, com 33, na temporada 1971/1972.

O Bobcats chegou a abrir 11 pontos de vantagem no começo da partida e de cinco no terceiro quarto, mas não resistiu ao Heat, que lidera a Conferência Leste com 55 vitórias e 14 derrotas e já está classificado para os playoffs da NBA. O principal jogador do Bobcats na partida foi Kemba Walker, com 20 pontos. A equipe está em último lugar na Conferência Leste e tem a pior campanha da NBA, com 16 triunfos e 53 derrotas.

Também pela rodada de domingo, o Houston Rockets contou com uma cesta de James Harden a 4s5 do fim para vencer, em casa, o San Antonio Spurs por 96 a 95. Harden foi o cestinha da partida com 29 pontos, sendo 18 deles anotados no segundo tempo. Assim, a equipe encerrou uma série de quatro derrotas para o Spurs.

Tony Parker fez 23 pontos para a equipe de San Antonio, incluindo 10 seguidos, para colocar seu time em vantagem quando faltavam 2 minutos para o encerramento do duelo. Tim Duncan marcou 17 pontos, mas errou o arremesso final. O brasileiro Tiago Splitter anotou 10 pontos, obteve seis rebotes e deu quatro assistências nos 27 minutos em que permaneceu em quadra.

Chandler Parsons marcou 20 pontos para o Rockets, que ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste da NBA, com 39 vitórias em 70 jogos. Apesar da derrota, o Spurs, que já está classificado para os playoffs, segue na liderança do Oeste, com 53 triunfos em 70 partidas.

O Oklahoma City Thunder aproveitou o tropeço do Spurs para aumentar a disputa pela primeira colocação do Oeste. Na noite de domingo, a equipe superou, em casa, o Portland Trail Blazers por 103 a 83. Assim, agora está com 52 vitórias em 71 jogos na segunda colocação do Oeste. O Blazers ocupa apenas o 11º lugar no Oeste, com 33 vitórias em 70 partidas após terminar uma série de cinco jogos como visitante com duas vitórias.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda obteve 10 rebotes, enquanto Russell Westbrook marcou 21 pontos pelo Thunder. Damian Lillard anotou 19 pontos e LaMarcus Aldridge somou 12 rebotes e 10 pontos pelo Blazers.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Milwaukee Bucks 99 x 104 Atlanta Hawks

Miami Heat 109 x 77 Charlotte Bobcats

Houston Rockets 96 x 95 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 103 x 83 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 97 x 104 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 113 x 108 Utah Jazz

Phoenix Suns 100 x 102 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 103 x 117 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Miami Heat

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

New Orleans Hornets x Denver Nuggets

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers