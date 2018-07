Miami Heat bate o Milwaukee Bucks e chega à 21ª vitória seguida na NBA

MILWAUKEE - O Miami Heat conquistou a 21.ª vitória consecutiva na temporada 2012/2013 na rodada desta sexta-feira. Fora de casa, a equipe superou o Milwaukee Bucks por 107 a 94, com atuações destacadas de LeBron James e Chris Bosh, cestinhas do jogo com 28 pontos cada. LeBron ainda obteve 10 rebotes, três a mais do que Bosh.

Só outras duas equipes possuem sequência de vitórias superior na história da NBA. São elas o Los Angeles Lakers da temporada 1971/1972, com 33 triunfos, e o Houston Rockets do campeonato de 2007/2008, com 22 vitórias. O Heat não perde desde o dia 1º de fevereiro, quando foi superado pelo Indiana Pacers, e vai voltar no domingo a Toronto, onde iniciou a série positiva, diante do Raptors, em 3 de fevereiro.

Dwyane Wade chegou a preocupar o Heat durante a partida ao torcer o pescoço, mas voltou a jogar, fez 20 pontos e deu nove assistências pela equipe de melhor campanha nesta temporada da NBA, com 50 vitórias e 14 derrotas. O Bucks está em oitavo lugar na Conferência Leste e pode ser o primeiro adversário do Heat nos playoffs. Na sexta, Ersan Ilyasova, com 26 pontos e 17 rebotes, e Brandon Jennings, com 21 pontos, foram os destaques da equipe.

O Los Angeles Lakers venceu, fora de casa, o Indiana Pacers por 99 a 93, apesar de ter contado com Kobe Bryant apenas no primeiro quarto. Fora das condições ideais após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo, o astro atuou apenas os 12 minutos iniciais da partida, quando errou os quatro arremessos que tentou e deixou a partida.

Assim, restou a Dwight Howard a função de liderar a equipe, que ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste da NBA, com 35 vitórias e 32 derrotas. O pivô colocou a equipe em vantagem a 1 minuto e 30 segundos do fim, com uma jogada que rendeu três pontos (converteu um arremesso de dois e um lance livre) e terminou a partida com 20 pontos e 12 rebotes.

George Hill foi o cestinha da partida com 27 pontos, Paul George anotou 20 e Lance Stephenson somou 12 pontos e 11 rebotes para o Pacers, que ocupa a vice-liderança da Conferência Leste da NBA.

O Washington Wizards conquistou a quarta vitória consecutiva como mandante ao superar, na noite de sexta, o New Orleans Hornets por 96 a 87. John Wall foi o cestinha da partida com 29 pontos, incluindo três cestas de três. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 23 minutos pelo 11º colocado da Conferência Leste da NBA, com nove pontos, dois rebotes e uma assistência.

Eric Gordon fez 20 pontos para o Hornets, último colocado da Conferência Oeste, que perdeu as últimas cinco partidas como visitante. Além disso, venceu apenas um dos últimos seis jogos. Já Greivis Vasquez somou 18 pontos, nove assistências e oito rebotes.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors 92 x 78 Charlotte Bobcats

Washington Wizards 96 x 87 New Orleans Hornets

Indiana Pacers 93 x 99 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 107 x 94 Phoenix Suns

Houston Rockets 108 x 100 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 117 x 104 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 94 x 107 Miami Heat

Dallas Mavericks 96 x 86 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 87 x 80 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 95 x 113 Chicago Bulls

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Washington Wizards x Phoenix Suns

Boston Celtics x Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons