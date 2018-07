Miami Heat bate Oklahoma City Thunder e leva 2.º título da NBA

MIAMI - Impulsionado por uma atuação decisiva de LeBron James, o Miami Heat confirmou o seu favoritismo de forma contundente na noite da última quinta-feira ao vencer o Oklahoma City Thunder por 121 a 106, em casa, e conquistar pela segunda vez em sua história o título da NBA. Com o resultado, o time da Flórida fechou em 4 a 1 a série melhor de sete jogos da final e voltou a erguer a taça que só havia alcançado anteriormente em 2006.

O título foi altamente expressivo para LeBron James, que afastou em grande estilo a fama de "amarelão" em jogos importantes da NBA. O ala obteve um "triple-double" ao contabilizar 26 pontos, 13 assistências e 11 rebotes e ainda foi eleito o melhor jogador das finais.

LeBron havia fracassado na tentativa de ser campeão nas decisões de 2007, com o Cleveland Cavaliers, e no ano passado, quando caiu diante do Dallas Mavericks já enquanto jogador do Heat. "Você sabe, meu sonho se tornou realidade agora, essa é a maior emoção que eu já tive", comemorou o astro, que também foi eleito o MVP (jogador mais valioso) desta temporada da NBA, feito coroado agora com o título inédito.

Aos 27 anos de idade, LeBron alcançou o ápice de sua carreira na noite desta quinta-feira e liderou mais uma bela atuação coletiva do trio de estrelas formado por ele, Chris Bosh e Dwyane Wade, que fizeram 24 e 20 pontos, respectivamente. O time da Flórida ainda contou com excelente ajuda de Mike Miller, que saiu do banco para se tornar elemento surpresa da equipe, fazendo nada menos do que 23 pontos e acertando sete e oito bolas arriscadas da linha dos três.

O forte desempenho coletivo do Miami acabou suplantando a boa atuação de Kevin Durant, maior arma do Thunder, que fechou a noite como cestinha do duelo, com 32 pontos e 11 rebotes. Russell Westbrook e James Harden fizeram 19 pontos cada um, mas estiveram longe de ameaçar a solidez da equipe da casa.

No duelo desta quinta, o Miami controlou o placar durante todo o tempo e terminou a primeira metade do confronto com dez pontos de vantagem (59 a 49). E, a partir do terceiro quarto, o time da casa deslanchou ao abrir 25 pontos de diferença (88 a 63) e ir tranquilo para o período derradeiro do duelo, fato que permitiu ao Heat até a usar reservas e a administrar o placar, cuja vitória foi assegurada com a confortável diferença de 15 pontos.

Entre estes jogadores que são coadjuvantes do Miami, destaque para Juwan Howard, que aos 39 anos de idade festejou o seu primeiro título da NBA em sua 18.ª temporada na liga profissional de basquete dos Estados Unidos.