Miami Heat derrota atual campeão Dallas Mavericks na abertura da NBA

DALLAS - Com sabor de vingança, o Miami Heat não se intimidou com a torcida contra e derrotou o Dallas Mavericks por 105 a 94, na noite de domingo, pela abertura da temporada 2011/2012 da NBA. Atual campeão, o time de Dallas faturou o título passado ao superar o Miami na decisão disputada em junho.

Novamente candidato ao troféu, o Miami contou com atuação inspirada de LeBron James, autor de 37 pontos e responsável por 10 rebotes e seis assistências. Dwyane Wade também se destacou, com 26 pontos e mais seis assistências em um jogo no qual o placar não refletiu o domínio dos visitantes.

Mesmo fora de casa, o Miami começou arrasador e chegou abrir 15 pontos no primeiro quarto, vantagem que foi ampliada nos dois períodos seguintes. O Dallas só evitou maior massacre porque reagiu no último quarto, com 29 pontos, contra apenas 8 dos visitantes. Longe de apresentar a mesma performance das últimas finais, o Dallas teve como destaque Jason Terry, autor de 23 pontos.

Em outro esperado confronto da noite, o Chicago Bulls teve uma vitória apertada sobre o Los Angeles Lakers, por 88 a 87. Derrick Rose, eleito o jogador mais valioso da última temporada, liderou os visitantes com 22 pontos na vitória de virada. Jogando com uma proteção no punho, após se machucar na semana passada, Kobe Bryant anotou 28 pontos.

Já o Los Angeles Clippers mostrou que é forte candidato a surpresa na temporada. Após duas vitórias sobre o Lakers na pré-temporada, a equipe superou por 105 a 86 o Golden State Warriors, do técnico estreante Mark Jackson. Blake Griffin comandou a vitória do Clippers ao marcar 22 pontos e sete rebotes. Pelo Warriors, David Lee anotou 21 pontos e 12 rebotes.

Em Oklahoma City, o Orlando Magic estreou com derrota na temporada ao ser superado pelo Oklahoma City Thunder por 97 a 89. Com 30 pontos, Kevin Durant foi o destaque dos donos da casa. James Harden contribuiu com 19 pontos. Os dois ofuscaram a atuação de Dwight Howard, com apenas 11 pontos.

Confira os resultados da noite de domingo:

New York Knicks 106 x 104 Boston Celtics

Dallas Mavericks 94 x 105 Miami Heat

Los Angeles Lakers 87 x 88 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 97 x 89 Orlando Magic

Golden State Warriors 86 x 105 Los Angeles Clippers

Jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Orlando Magic x Houston Rockets

Washington Wizards x New Jersey Nets

Charlotte Bobcats x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x New Orleans Hornets

Portland Trail Blazers x Philadelphia Sixers

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Chicago Bulls