Miami Heat derrota Indiana Pacers em duelo de líderes na NBA

NOVA YORK - No duelo entre as duas melhores equipes da Conferência Leste da NBA, o Miami Heat aproveitou o fato de jogar em casa e derrotou o Indiana Pacers por 97 a 94. Apesar da boa vitória na rodada de quarta-feira, o atual bicampeão da liga norte-americana de basquete segue em segundo lugar na classificação, ainda atrás do rival de Indianápolis.

As duas equipes fizeram um dos confrontos mais equilibrados nos playoffs da temporada passada, quando o Heat ganhou por 4 jogos a 3 na final da Conferência Leste e avançou para conquistar o título da NBA. Atualmente, brigam diretamente pela liderança. O Pacers está em vantagem com 20 vitórias, contra 19 do rival de Miami - ambos têm 25 partidas.

No duelo de quarta-feira, Paul George voltou a ter outra grande atuação pelo Pacers, com 25 pontos, oito rebotes e seis assistências, mas errou o arremesso de três no último segundo que levaria para a prorrogação. Pelo Heat, o cestinha foi Dwyane Wade com 32 pontos, enquanto LeBron James contribuiu com 24 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Na Conferência Oeste, o Portland Trail Blazers perdeu fora de casa para o Minnesota Timberwolves, por 120 a 109, e caiu para o segundo lugar na classificação. Tem agora 22 vitórias em 27 jogos, atrás do Oklahoma City Thunder, que sofreu apenas quatro derrotas em 24 partidas - não atuou na quarta-feira - e passou a ter a melhor campanha da NBA.

A rodada de quarta-feira teve a participação de três jogadores brasileiros. A atuação mais destacada foi de Nenê, que saiu do banco para marcar 17 pontos na vitória fora de casa do Washington Wizards sobre o Brooklyn Nets por 113 a 107. Assim, a sua equipe passou a ter 11 vitórias em 24 jogos, na zona de classificação para os playoffs no Leste.

Tiago Splitter também venceu na rodada, mas contribuiu com apenas oito pontos para o San Antonio Spurs ganhar fora de casa do Phoenix Suns por 108 a 101. Já o brasileiro Vitor Faverani, mesmo diante da sua torcida, não conseguiu evitar a derrota do Boston Celtics para o Detroit Pistons por 107 a 106 - ele terminou com quatro pontos marcados.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira:

Miami Heat 97 x 94 Indiana Pacers

Orlando Magic 82 x 86 Utah Jazz

Toronto Raptors 102 x 104 Charlotte Bobcats

Atlanta Hawks 124 x 107 Sacramento Kings

Boston Celtics 106 x 107 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 107 x 113 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 101 x 107 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 120 x 109 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 105 x 91 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 101 x 108 San Antonio Spurs

Houston Rockets 109 x 94 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 108 x 95 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de quinta-feira:

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

Golden State Warriors x San Antonio Spurs