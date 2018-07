Miami Heat derrota Lakers em Los Angeles na NBA

O Miami Heat se impôs fora de casa e derrotou o Los Angeles Lakers por 96 a 80, na noite de sábado, em um dos confrontos mais esperados da temporada 2010/2011 da NBA. A equipe da Flórida está em segundo lugar na Conferência Leste, com 23 vitórias e nove derrotas. Já os atuais bicampeões dividem a terceira colocação da Conferência Oeste com o Utah Jazz, com 21 triunfos e nove derrotas.

Para triunfar, o Heat contou com atuação brilhante de LeBron James, que conseguiu o 31º "triple-double" da sua carreira, com 27 pontos, 11 rebotes e dez assistências Chris Bosh somou 24 pontos e 13 rebotes e Dwyane Wade anotou 18 pontos. Já os astros do Lakers tiveram atuação apagada, com Kobe Bryant e Pau Gasol fazendo 17 pontos cada.

Com atuação brilhante de Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 114 a 106. O ala anotou 44 pontos e ainda conseguiu sete rebotes, além de ter distribuído quatro assistências. Assim, nem a boa atuação de Nenê Hilário impediu a décima derrota em 14 jogos como visitante do Nuggets. O brasileiro conseguiu um "double-double", com 21 pontos e 12 rebotes. Chauncey Billlups fez 30 pontos.

O Orlando Magic acabou com uma invencibilidade de 14 jogos do Boston Celtics ao derrotá-lo por 86 a 78. No triunfo, a equipe da Flórida iniciou o último quarto com oito pontos de desvantagem, mas conseguiu reagir. Brandon Bass foi o principal jogador do Magic, com 21 pontos, e Kevin Garnett, do Celtics, foi o cestinha do jogo com 22 pontos.

O Golden State Warriors superou o Portland Trail Blazers por 1092 a 102, com Monta Ellis sendo o principal destaque da equipe ao anotar 39 pontos e distribuir sete assistências. A equipe californiana conseguiu o segundo triunfo seguido, mas venceu apenas três dos últimos dez jogos. Wesley Matthews, com 25 pontos, Nicolas Batum, com 18 pontos e dez rebotes, e Andre Miller, com 15 assistências e 12 pontos, foram os principais jogadores do Blazers, que teve encerrada uma sequência de três vitórias.

Resultados de 25 de dezembro:

New York Knicks 103 x 95 Chicago Bulls

Orlando Magic 86 x 78 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 80 x 96 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 114 x 106 Denver Nuggets

Golden State Warriors 109 x 102 Portland Trail Blazers

Jogos de 26 de dezembro:

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Chicago Bulls

New Orleans Hornets x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers