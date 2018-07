Miami Heat derrota Los Angeles Lakers fora na rodada de Natal da NBA

LON ANGELES - A rodada de Natal da NBA foi marcada por grandes confrontos na noite desta quarta-feira. E os visitantes levaram a melhor nos principais jogos, com destaque para o Miami Heat, o Houston Rockets e o Oklahoma City Thunder.

No Staples Center, o anfitrião Los Angeles Lakers não resistiu ao trio do Miami Heat e foi superado pelo placar de 101 a 95. Dwayne Wade e Chris Bosh anotaram 23 pontos cada, enquanto LeBron James contribuiu com 19.

Com a vitória, o Miami manteve a perseguição ao líder Indiana Pacers na Conferência Leste. A equipe de LeBron soma 22 vitórias e seis derrotas, contra os 23 triunfos e cinco revezes do Indiana. Já o Lakers segue em má fase, com 13 vitórias e 16 derrotas, longe da zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste.

Em San Antonio, o time da casa foi surpreendido pelo Houston Rockets por 111 a 98. O brasileiro Tiago Splitter registrou seis pontos, quatro rebotes e uma assistência e não conseguiu ajudar seu time a vencer mais uma na temporada.

O destaque da partida foi James Harden, responsável por 28 pontos. O Houston aparece na quinta colocação do lado Oeste, com 19 vitórias e 11 derrotas, enquanto o San Antonio é o terceiro colocado (22/7).

Em outro grande confronto da noite, o Oklahoma City Thunder não tomou conhecimento do New York Knicks e venceu o anfitrião pelo placar de 123 a 94. Com 29 pontos de Kevin Durant e 24 de Serge Ibaka, os visitantes fizeram mais uma grande performance na temporada e sustentaram o segundo lugar na Conferência Oeste, com 23 triunfos e cinco derrotas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira:

New York Knicks 94 x 123 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 95 x 101 Miami Heat

San Antonio Spurs 98 x 111 Houston Rockets

Golden State Warriors 105 x 103 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 78 x 95 Chicago Bulls

Jogos desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers