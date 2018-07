Miami Heat derrota Phoenix Suns com 37 pontos de LeBron James

PHOENIX - LeBron James se recuperou de uma das suas piores partidas na temporada 2013/2014 da NBA e liderou o Miami Heat na vitória por 103 a 97 sobre o Phoenix Suns, fora de casa, pela rodada de terça-feira da NBA. O astro foi o cestinha da partida com 37 pontos, sendo que anotou 25 no segundo tempo e 14 no último quarto. Chris Bosh também se destacou ao marcar 21 pontos.

A boa atuação de LeBron aconteceu após ele fazer apenas 13 pontos na derrota do Heat para o Jazz. Dessa vez, porém, ele conseguiu liderar os atuais campeões da NBA, que conquistaram a 36ª vitória em 50 partidas disputadas nesta temporada, ocupando a vice-liderança da Conferência Leste.

Gerald Green marcou 26 pontos pelo Suns, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa somou cinco pontos, um rebote e uma assistência nos 14 minutos em que permaneceu em quadra. A equipe está em sétimo lugar na Conferência Oeste, com 30 triunfos e 21 derrotas.

O Chicago Bulls contou com um "triple-double" de Joakim Noah para superar o Atlanta Hawks por 100 a 85, em casa, na noite de terça-feira. O pivô terminou o duelo com 18 pontos, 16 rebotes e 11 assistências pelos Bulls, que tiveram seis jogadores anotando ao menos dez pontos. Os outros destaques do time de Chicago foram Taj Gibson, com 24 pontos e 12 rebotes, e Jimmy Butler, com 13 rebotes e 12 pontos.

Assim, os Bulls conquistaram a sua quarta vitória seguida sobre os Hawks e agora soma 26 triunfos em 51 partidas, em quarto lugar na Conferência Leste, exatamente à frente do time de Atlanta. Paul Millsap foi o cestinha dos Hawks com 15 pontos.

Líder da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder bateu o Portland Trail Blazers por 98 a 95, fora de casa, na noite de terça-feira. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 36 pontos e ainda obteve dez rebotes pelo Thunder, que venceu 14 das últimas 16 partidas e soma 42 triunfos em 54 partidas.

Nicolas Batum fez 18 pontos, um a mais do que Robin Lopez, que também obteve 14 rebotes pelos Blazers. Já LaMarcus Aldridge marcou 13 pontos e conseguiu 12 rebotes, mas não impediu a quinta derrota nos últimos sete compromissos dos Blazers, o terceiro colocado no Oeste, com 36 vitórias em 52 partidas.

Também pela rodada de terça-feira, o Memphis Grizzlies derrotou o Washington Wizards por 92 a 89, em casa, apesar da boa atuação de Bradley Beal, que anotou 37 pontos, a maior cifra da sua carreira. O brasileiro Nenê Hilário somou 17 pontos, quatro rebotes e três assistências pelos Wizards, sexto colocado na Conferência Leste, com 25 vitórias em 51 partidas.

Nick Calathes e Marc Gasol foram os destaques do Grizzlies, com 18 pontos cada. Já Zach Randolph marcou 13 pontos e obteve dez rebotes. O triunfo de terça-feira foi o 28º em 51 partidas da equipe de Memphis, que está em nono lugar na Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 114 x 89 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 109 x 99 Sacramento Kings

Chicago Bulls 100 x 85 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 92 x 89 Washington Wizards

Phoenix Suns 97 x 103 Miami Heat

Portland Trail Blazers 95 x 98 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 79 x 96 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira da NBA:

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Charlotte Bobcats

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Sacramento Kings

Houston Rockets x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers