Miami Heat e Dallas Mavericks se reencontram na final da NBA

MIAMI - Miami Heat e Dallas Mavericks irão fazer a grande final da temporada 2010/2011 da NBA. Será uma reedição da decisão do título de 2006, quando o Mavericks chegou a abrir 2 a 0, mas o Heat conseguiu virar para 4 a 2 e foi o campeão. Dessa vez, a série melhor de sete jogos começa na próxima terça-feira, com a abertura do confronto em Miami.

A vaga do Mavericks foi conseguida na noite de quarta-feira, quando venceu o Oklahoma City Thunder em Dallas e fechou a série em 4 a 1, conquistando o título da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete. Já o Heat se classificou para a final na madrugada desta sexta, ao ganhar fora de casa do Chicago Bulls, por 83 a 80, e também fazer 4 a 1.

No jogo decisivo da Conferência Leste, o Heat conseguiu uma virada nos minutos finais e acabou eliminando a equipe que teve a melhor campanha na temporada regular da NBA. Para isso, o time de Miami contou com o talento de seus dois principais astros: LeBron James fez 12 de seus 28 pontos no último quarto, enquanto Dwayne Wade marcou 10 de 21.

Precisando ganhar em casa para evitar a eliminação, o Bulls esteve na frente do placar na maior parte do jogo e parecia caminhar para a vitória. Mas não soube controlar a vantagem de 12 pontos quando faltavam cerca de três minutos para o final. E ainda viu Derrick Rose, eleito o melhor jogador da temporada, falhar novamente nos momentos decisivos.

Com apenas 22 anos, Derrick Rose terminou o jogo com 28 pontos, oito assistências e cinco rebotes, mas, assim como já tinha acontecido em outras partidas da série, não foi capaz de comandar o time de Chicago nos momentos decisivos. Do outro lado, LeBron James e Dwayne Wade fizeram o oposto, contando também com a ajuda de Chris Bosh, que somou 20 pontos e 10 rebotes.

Assim, o Heat conseguiu chegar à final da NBA, justificando o investimento na contratação de LeBron James e Chris Bosh, que formaram o trio de astros com Dwayne Wade nesta temporada. Agora, porém, o time de Miami terá um desafio ainda mais duro pela frente: o Dallas Mavericks, do alemão Dirk Nowitzki, está embalado e com sede de vingança pela derrota em 2006.

