Miami Heat e Oklahoma City Thunder são derrotados na rodada da NBA

NOVA YORK - Dois dos principais favoritos ao título desta temporada da NBA entraram em quadra na quinta-feira, mas acabaram derrotados. O Miami Heat, atual bicampeão, foi a Nova York e perdeu para o Knicks por 102 a 92. Já o Oklahoma City Thunder não foi páreo para o Denver Nuggets e, também fora de casa, caiu por 101 a 88.

Heat e Knicks fizeram um jogo extremamente equilibrado no primeiro tempo e o time da Flórida chegou a ir para o intervalo vencendo por cinco pontos. Mas no segundo tempo, o ala Carmelo Anthony acordou e liderou a virada dos nova-iorquinos, que chegaram apenas à 13.ª vitória em 35 jogos, mas mostraram ter forças para reagir.

Carmelo terminou como maior pontuador do Knicks, com 29 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Ele ainda contou com as boas atuações de Raymond Felton (13 pontos e 14 assistências) e Andrea Bargnani (19 pontos) para liderar o Knicks. O cestinha do jogo, no entanto, foi LeBron James, que terminou com 32 pontos. Dwyane Wade anotou 23, enquanto Chris Bosh, em noite irreconhecível, marcou apenas seis.

No único outro jogo da noite, o Oklahoma City Thunder mostrou que segue sentindo muita falta de Russell Westbrook diante do Denver Nuggets. Sem o armador, fora por conta de uma cirurgia no joelho, os visitantes foram presas fáceis para o Nuggets, mesmo com os 30 pontos de Kevin Durant.

Além de Durant, somente Reggie Jackson (13) e Derek Fisher (12) ultrapassaram a barreira dos dez pontos. Pelo Nuggets, que chegou à 18.ª vitória e segue sonhando com os playoffs, o cestinha foi Randy Foye, com 24 pontos. Ty Lawson também contribuiu ao anotar um "double-double", com 16 pontos e 14 assistências, além de sete rebotes.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Charlotte Bobcats

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Orlando Magic

Golden State Warriors x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers