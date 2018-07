Miami Heat e San Antonio Spurs suam, mas saem na frente nos playoffs

SAN ANTONIO - Duas das melhores equipes da temporada regular, San Antonio Spurs e Miami Heat venceram na primeira partida dos playoffs da NBA. Ambas tiveram mais dificuldade que o esperado, é verdade, mas conseguiram sair na frente na série melhor de sete partidas atuando em casa. O Spurs passou pelo Dallas Mavericks por 90 a 85. Já o Heat derrotou o Charlotte Bobcats por 99 a 88.

Na primeira partida do dia, o Spurs começou bem e disparou no placar diante do Mavericks, com grande atuação de Tony Parker. Mas no segundo e terceiro quartos, o adversário reagiu. Devin Harris compensava as atuações apagadas de Dirk Nowitzki e Monta Ellis, e a sete minutos para o fim os visitantes lideravam por dez pontos. Foi aí que Parker e Tim Duncan tomaram conta do jogo e garantiram a virada.

Duncan, aliás, foi o cestinha da partida com 27 pontos, enquanto Parker anotou 21. O brasileiro Tiago Splitter ainda contribuiu com oito pontos e 11 rebotes. Pelo Mavericks, Devin Harris anotou 19 pontos, enquanto Nowitzki e Monta Ellis terminaram com 11 cada, assim como Brandan Wright.

Em Miami, foi o Bobcats quem começou em vantagem. Com ótima atuação no primeiro quarto, os visitantes só caíram de produção quando seu principal jogador, Al Jefferson, foi para o vestiário com o uma lesão no pé. Ele voltaria logo depois, mas já sem o mesmo ritmo. Era o que o Heat precisava para voltar para a partida, virar no terceiro quarto e abrir vantagem no último período, garantindo o triunfo.

LeBron James terminou como cestinha, com 27 pontos, enquanto Dwyane Wade contribuiu com 23. Pelo Bobcats, Al Jefferson errou oito dos últimos 13 arremessos que tentou e terminou com 18 pontos e 10 rebotes. O maior pontuador da equipe foi Kemba Walker, com 20, mas Gary Neal, com 17, e Josh McRoberts, com 15, também apareceram bem.