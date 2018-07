Miami Heat fecha série em 4 a 1 e elimina o Boston Celtics na NBA

O Miami Heat venceu o Boston Celtics, em casa, por 97 a 87, e encerrou a série melhor de sete jogos da semifinal da Conferência Leste da NBA em 4 a 1, na última quarta-feira à noite. Com isso, a equipe avançou à próxima fase, na qual enfrentará Chicago Bulls ou Atlanta Hawks - que fazem o jogo seis da série nesta quinta, com vantagem de 3 a 2 para o primeiro deles.

Apesar de ter assegurado uma vitória por dez pontos de diferença, o Heat teve muito trabalho para chegar ao triunfo. O time da Flórida esteve atrás do placar durante praticamente toda a partida e só conseguiu virar nos minutos finais.

A pouco mais de quatro minutos para o término, a vantagem do Celtics era de seis pontos. Foi aí que o Heat acordou e anotou 16 pontos seguidos sem resposta do adversário. Desses, os últimos dez foram de LeBron James, que decidiu o confronto com uma grande atuação tanto ofensiva quanto defensivamente.

O ala, aliás, marcou 33 pontos, além de pegar sete rebotes, mas não foi o cestinha. Dwyane Wade, com 34 pontos, além de dez rebotes, foi o maior pontuador da partida. Pelo lado do Celtics, Ray Allen, com 18 pontos, e Kevin Garnett, com 15 pontos e 11 rebotes, foram os destaques.

Na outra partida da noite de quarta, o Oklahoma City Thunder venceu sem muitas dificuldades o Memphis Grizzlies. Desta vez a equipe não precisou de três prorrogações, como aconteceu na última segunda-feira, para bater o adversário, por 99 a 72, e abrir 3 a 2 na série melhor de sete.

O principal trunfo do Thunder foi ter conseguido parar o ataque do Grizzlies, principalmente o ala-pivô Zach Randolph, destaque da equipe nos playoffs, que anotou apenas nove pontos e sete rebotes. No total, apenas 35,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra para o time de Memphis.

O cestinha da partida foi o ala Kevin Durant, com 19 pontos. Daequan Cook, com 18 pontos, sendo 12 em bolas de três, também foi fundamental para o triunfo. Pelo lado do Grizzlies, apenas um jogador anotou dez pontos ou mais: o pivô Marc Gasol, com 15.

As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Memphis. Em caso de vitória, o Thunder garante vaga na decisão da Conferência Oeste contra o Dallas Mavericks, que passou pelo Los Angeles Lakers por 4 a 0.