Miami Heat ofusca Antetokounmpo e derruba favorito Milwaukee Bucks na NBA

Em duelo importante no topo da Conferência Leste da NBA, o Miami Heat não se intimidou diante da grande campanha do Milwaukee Bucks e derrubou o favorito por 105 a 89, diante de sua torcida, na noite desta segunda-feira. Giannis Antetokounmpo teve boa exibição, mas acabou ofuscado pelo melhor jogo coletivo dos anfitriões.

O ala grego, forte candidato à MVP, anotou um "double-double" de 13 pontos e 15 rebotes. Mesmo abaixo de sua média, foi um dos principais jogadores em quadra. O maior pontuador dos Bucks foi Brook Lopez, responsável por 21 pontos. Khris Middleton contribuiu com 12 pontos e sete rebotes.

Mas, do outro lado, o jogo coletivo do Heat deu o tom da partida. Jimmy Butler e Jae Crowder anotaram 18 pontos cada. Bam Adebayo registrou um "double-double" de 14 pontos e 13 rebotes. Goran Dragic ajudou com 15 pontos e Kendrick Nunn, com 13.

Foi o suficiente para derrubar o dono da melhor campanha da temporada regular da NBA. Os Bucks, já com vaga garantida nos playoffs, seguem com ampla vantagem, com 52 vitórias e nove derrotas. O Miami Heat segue na quarta colocação, com 39 triunfos e 22 revezes.

Pela Conferência Oeste, o Houston Rockets também decepcionou nesta segunda. Fora de casa, foi batido pelo New York Knicks por 125 a 123. Os Rockets sofreram sua 21ª derrota apesar da boa atuação conjunta de James Harden, cestinha da partida, com 35 pontos, e Russell Westbrook, com 24 pontos.

Além deles, se destacaram Robert Covington e Danuel House Jr., ambos com 20 pontos. Mesmo assim, o time de Houston parou na equipe de Nova York, liderada por R.J. Barrett e seus 27 pontos. Julius Randle (16 pontos e 16 rebotes) e Mitchell Robinson (12/13) obtiveram um "double-double" cada. O brasileiro Bruno Caboclo não chegou a entrar em quadra.

Com 39 vitórias, os Rockets seguem no quarto posto da Conferência Oeste. Já o time de Nova York ainda sonha em se restabelecer na temporada. Ocupa o 13º e antepenúltimo lugar do Leste, com 19 triunfos e 42 revezes.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 113 x 126 Utah Jazz

Orlando Magic 107 x 130 Portland Trail Blazers

New York Knicks 125 x 123 Houston Rockets

Miami Heat 105 x 89 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 88 x 127 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 109 x 107 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 111 x 116 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Philadelphia 73ers

Sacramento Kings x Washington Wizards