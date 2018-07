Miami Heat perde para o Toronto Raptors e fica mais longe dos playoffs

Campeão de duas das últimas três edições da NBA, o Miami Heat corre sério risco de ficar de fora dos playoffs da atual temporada. A equipe ficou mais longe da próxima fase da competição ao ser derrotada pelo Toronto Raptors por 107 a 104, diante de sua torcida, na noite deste sábado.

Com 35 vitórias e agora 45 derrotas, o Miami Heat ocupa o décimo lugar da Conferência Leste. Está atrás do Indiana Pacers (36/43) , do Brooklyn Nets e do Boston Celtics (ambos com 37/42). Assim, somente uma combinação de resultados nos últimos jogos garantira a classificação do Miami, que tem apenas mais duas partidas pela frente na temporada regular.

Na noite deste sábado, o time da casa contou com o cestinha da partida, Dwyane Wade. Mas seus 30 pontos não puderam parar o melhor trabalho em conjunto do Toronto, liderado pela dupla Louis Williams e DeMare DeRozan. Eles anotaram 29 e 24 pontos, respectivamente, e foram decisivos para a vitória fora de casa. Já classificado, o Toronto é o terceiro da conferência, com 48 vitórias e 32 derrotas.

No lado Oeste, o Golden State Warriors venceu mais uma e cravou novo recorde da equipe na NBA. Ao superar Minnesota Timberwolves por 110 a 101, a equipe dona da melhor campanha da temporada chegou a sua 37ª vitória em casa, a 65ª no total. Mais uma vez Stephen Curry foi decisivo, ao registrar 34 pontos. Classificado com antecedência, o Golden State não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe da conferência.

A rodada deste sábado também contou com recorde. O Orlando Magic e o New York Knicks obtiveram a menor contagem de pontos em um dos quatro períodos do jogo ao anotarem apenas 15 pontos no segundo quarto. Até então o recorde negativo era de 18 pontos. Para o Knicks, ficou o consolo da vitória, ainda que modesta, pelo placar de 80 a 79.

Com fracas campanhas na temporada, as duas equipes não têm chance de classificação. O Orlando é o antepenúltimo da Conferência Leste (25/55), enquanto o Knicks é o lanterna da tabela. Tem a pior campanha da competição, ao lado do Minnesota, ambos com 16/64.

Confira os resultados da rodada deste sábado:

Orlando Magic 79 x 80 New York Knicks

Miami Heat 104 x 107 Toronto Raptors

Chicago Bulls 114 x 107 Philadelphia Sixers

Los Angeles Clippers 94 x 86 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 105 x 111 Utah Jazz

Golden State Warriors 110 x 101 Minnesota Timberwolves

Jogos deste domingo:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks