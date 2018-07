Miami Heat reage e derrota Washington Wizards na NBA

Liderado pelo seu trio de astros, o Miami Heat deu um passo para se afastar da crise ao derrotar o Washington Wizards por 105 a 94, na noite de segunda-feira, em casa. Com o resultado, a equipe acumula apenas duas vitórias nos seis últimos jogos que disputou na temporada 2010/2011 da NBA. Já o Wizards segue sem vencer como visitante, com oito derrotas.

LeBron James foi o principal destaque do triunfo do Heat ao anotar 30 pontos, sendo 20 no primeiro tempo. Dwyane Wade somou 26 pontos, sendo 22 no segundo tempo, e Chris Bosh terminou o jogo com 20. Andray Blatche marcou 26 pontos para o Wizards e obteve nove rebotes.

Já o Dallas Mavericks confirmou a sua boa fase e obteve a sexta vitória consecutiva ao bater o Houston Rockets por 101 a 91. Dirk Nowitzki fez 20 pontos e pegou dez rebotes enquanto Shawn Marion somou 14 pontos e dez rebotes. O Rockets acumulou a sexta derrota nas últimas oito partidas e teve Kevin Martin, com 17 pontos, como principal destaque.

O Utah Jazz também alcançou o sexto triunfo consecutivo ao derrotar o Milwaukee Bucks por 109 a 88, em casa. Al Jefferson somou 22 pontos e 11 rebotes e Deron Williams anotou outros 22. Brandon Jennings, do Bucks, foi o cestinha da partida, com 27 pontos.

O Oklahoma City Thunder conseguiu uma virada no quarto final para derrotar o New Orleans Hornets por 95 a 89, liderado por Russel Wetbrook, que anotou 25 pontos e deu 11 assistências, e Kevin Durant, que terminou a partida com 26 pontos e 11 rebotes. Já Chris Paul anotou 17 pontos e deu 14 assistências, mas não conseguiu evitar a quarta derrota nos últimos cinco jogos do Hornets.

Resultados de 29 de novembro:

Miami Heat 105 x 94 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 95 x 89 New Orleans Hornets

Dallas Mavericks 101 x 91 Houston Rockets

Utah Jazz 109 x 88 Milwaukee Bucks

Jogos de 30 de novembro:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Orlando Magic x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

New York Knicks x New Jersey Nets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Indiana Pacers

Golden State Warriors x San Antonio Spurs