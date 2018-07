Miami Heat reage e empata a série em 2 a 2 no Texas

SAN ANTONIO - Em noite de grande atuação de seu trio - LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh -, o Miami Heat reagiu na série final da NBA, venceu o San Antonio Spurs por 109 a 93 e empatou o playoff decisivo em 2 a 2. O jogo cinco, o último no Texas, será disputado no domingo, mais uma vez no AT&T Center.

James, Wade e Bosh fizeram juntos 85 pontos, sendo que o ala-pivô foi o cestinha da partida com 32 pontos (Wade marcou 33 e Bosh, 20). O trio ainda pegou 30 rebotes e cometeu apenas dois turnovers.

Pelo lado dos Spurs, Tim Duncan foi o principal pontuador, com 20 pontos e cinco rebotes. O brasileiro Tiago Splitter pouco atuou (esteve apenas 13 minutos em quadra) e contribuiu com apenas quatro pontos. Outro que teve atuação apagada foi o argentino Manu Ginóbili, apesar dos 25 minutos de partida. Somou somente cinco pontos.

O francêsTony Parker, que sofreu uma lesão na coxa direita no jogo 3 e era dúvida para esta noite, foi o principal homem do primeiro tempo, mas depois ficou no vestiário, em tratamento. Mesmo assim, fechou a partida com 15 pontos e nove assistências.