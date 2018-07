Miami Heat sofre segunda derrota seguida na NBA

MILWAUKEE - Um dia após ser derrotado pelo Detroit Pistons, o Miami Heat tropeçou pela segunda vez consecutiva ao perder, fora de casa, para o Milwaukee Bucks por 104 a 85, na rodada de sábado da NBA, apesar do retorno de Dwyane Wade após cumprir suspensão. Brandon Jennins marcou 25 pontos para o Bucks e Larry Sanders fez 16 pontos e obteve 11 rebotes. LeBron James foi o cestinha da partida com 26 pontos, dois a mais do que Wade. Já Chris Bosh conseguiu 16 rebotes e fez 12 pontos para os atuais campeões da liga norte-americana de basquete.

Com boa atuação dos seus dois principais jogadores, o Oklahoma City Thunder derrotou com facilidade o Houston Rockets por 124 a 94, fora de casa, na noite de sábado. Russel Westbrook foi o cestinha da partida com 28 pontos, dois a mais do que Kevin Durant. Já Nick Collison somou 12 pontos e 10 rebotes. Ex-jogador do Thunder, James Harden voltou a liderar o Rockets e anotou 25 pontos, mas não evitou a segunda derrota da equipe de Houston para a franquia de Oklahoma nesta temporada.

O Chicago Bulls encerrou uma série de duas derrotas ao superar o Washington Wizards, em casa, por 87 a 77, na noite de sábado. O reserva Marco Belinelli foi o cestinha da partida com 17 pontos, enquanto Carlos Boozer somou 15 pontos e 12 rebotes para o Bulls. Bradley Beal anotou 14 pontos para o Wizards, que tem a pior campanha da temporada 2012/2013 da NBA, com apenas quatro triunfos em 28 partidas. Já o brasileiro Nenê Hilário atuou por 24 minutos, com 10 pontos, nove rebotes e duas assistências.

O Atlanta Hawks conquistou a sua quarta vitória consecutiva ao superar o Indiana Pacers, em casa, por 109 a 100. Lou Williams anotou 21 pontos e deu 12 assistências pela equipe da casa e Zaza Pachulia somou 17 pontos e 14 rebotes para o Hawks, que superou a ausência de Josh Smith para triunfar. David West foi o cestinha da partida com 29 pontos, mas não impediu o tropeço do Pacers, que vinha embalado por quatro triunfos seguidos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Bobcats 95 x 98 New Orleans Hornets

Atlanta Hawks 109 x 100 Indiana Pacers

Orlando Magic 88 x 123 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 103 x 100 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 87 x 77 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 81 x 72 Denver Nuggets

Houston Rockets 94 x 124 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 111 x 107 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 104 x 85 Miami Heat

Portland Trail Blazers 89 x 85 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 101 x 83 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Utah Jazz