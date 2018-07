Miami Heat, Spurs e Oklahoma City Thunder vencem 1º jogo dos playoffs

SAN ANTONIO - O Miami Heat, o San Antonio Spurs e o Oklahoma City Thunder, três dos principais candidatos ao título da temporada 2012/2013 da NBA, iniciaram a participação nos playoffs com vitória. Em casa, no AT&T Center, os Spurs venceram o Los Angeles Lakers por 91 a 79 e abriu 1 a 0 no confronto, que terá a sua segunda partida disputada na próxima quarta-feira, também em San Antonio.

No domingo, os Spurs tiveram o controle total da partida, tanto que fecharam o primeiro quarto vencendo por nove pontos de diferença (24 a 15). A vantagem diminuiu para oito pontos na saída para o intervalo (45 a 37), mas subiu para 13 antes do início do último período (70 a 57), o que permitiu ao time apenas administrar a sua vantagem nos minutos finais.

Manu Ginóbli marcou 18 pontos para os Spurs, assim como Tony Parker, que também deu oito assistências. Já Tim Duncan conseguiu um "double-double", com 17 pontos e 10 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 28 minutos pela equipe de San Antonio, com quatro rebotes, quatro assistências e dois pontos. Dwight Howard foi o cestinha do jogo com 20 pontos e ainda obteve 15 rebotes pelos Lakers, enquanto Pau Gasol somou 16 pontos e 16 rebotes.

Atual campeão da NBA, o Heat não teve dificuldades para vencer o Milwaukee Bucks, que disputa os playoffs pela primeira vez após três anos, por 110 a 87, em Miami, na American Airlines Arena. LeBron James voltou a liderar a equipe da Florida ao marcar 27 pontos. O astro ainda conseguiu 10 rebotes e distribuiu oito assistências. Já Ray Allen marcou 20 pontos.

Oitavo colocado na Conferência Leste, os Bucks não conseguiram oferecer muita resistência. O armador Brandon Jennings foi o principal destaque da equipe com 26 pontos, quatro a mais do que Monta Ellis. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente na Flórida.

Com atuações destacadas dos seus principais jogadores, o Thunder venceu o Houston Rockets por 120 a 91, em casa, na Chesapeake Energy Arena. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 24 pontos, enquanto Russel Westbrook marcou 19 pontos, deu 10 assistências e obteve oito rebotes. Ex-Thunder, James Harden foi o principal destaque dos Rockets na partida, com 20 pontos. O segundo jogo da série será disputado em Oklahoma City, na próxima quarta.

Com um "triple-double" de Paul George, o Indiana Pacers venceu o Atlanta Hawks por 107 a 90, em Indianápolis, e abriu vantagem na série. O ala acertou 17 de 18 lances livres e foi o cestinha da partida com 23 pontos e ainda somou 12 assistências e 11 rebotes pelo Pacers, que encerrou a temporada regular com cinco derrotas nos últimos seis jogos. Jeff Teague foi o principal destaque do Hawks na partida, com 21 pontos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta em Indianápolis.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com dois jogos. O Los Angeles Clippers recebe o Memphis Grizzlies, enquanto o Brooklyn Nets enfrenta o Chicago Bulls em casa. Os times mandantes lideram suas respectivas séries por 1 a 0.