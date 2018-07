Miami Heat supera Boston Celtics e fatura a segunda vitória na NBA

MIAMI - O Miami Heat mostrou na noite de terça-feira porque é um dos favoritos ao título da NBA. Após derrubar o atual campeão Dallas Mavericks na estreia, o time de LeBron James superou o poderoso Boston Celtics por 115 a 107, diante de sua torcida, e faturou a segunda vitória na temporada.

Cestinha da partida, LeBron comandou a vitória dos anfitriões ao marcar 26 pontos. Dwayne Wade anotou 24 e Chris Bosh contribuiu com um double double de 18 pontos e 11 rebotes. Outro destaque foi o novato Norris Cole, que deixou o banco de reservas para registrar 20 pontos.

Sem Paul Pierce, o Boston Celtics contou com boas atuações de Ray Allen, autor de 28 pontos, e Rajon Rondo, com 12 assistências. O time visitante chegou a esboçar reação no terceiro quarto, ao reduzir a boa vantagem dos rivais, mas não conseguiu manter o ritmo no último período.

Em Los Angeles, o Lakers faturou sua primeira vitória na temporada regular da NBA. Após cair diante do Chicago Bulls na estreia, a equipe da casa derrotou o Utah Jazz por 96 a 71.

Kobe Bryant, com 26 pontos, e Pau Gasol, com 22 acertos e nove rebotes, foram os destaques do Lakers. Pelo Utah, o ala Paul Millsap marcou 18 pontos e oito rebotes, enquanto o pivô reserva Enes Kanter anotou 11 rebotes.

Confira os resultados da noite de terça-feira:

New Jersey Nets 70 x 106 Atlanta Hawks

Miami Heat 115 x 107 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 98 x 95 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 101 x 79 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 96 x 71 Utah Jazz

Jogos desta quarta-feira:

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Charlotte Bobcats x Miami Heat

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Utah Jazz

Phoenix Suns x Philadelphia Sixers

Golden State Warriors x New York Knicks