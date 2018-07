Miami Heat supera New York Knicks e vence 8.ª seguida na NBA

NOVA YORK - A sensação Jeremy Lin foi parada na rodada de quinta-feira pela melhor equipe da Conferência Leste da NBA. Com uma forte defesa, o Miami Heat superou o New York Knicks, em casa, por 102 a 88, na pior partida de Lin desde que se tornou titular, e obteve a sua oitava vitória consecutiva, todas por ao menos 12 pontos de diferença.

Lin acertou apenas um de 11 arremessos de quadra, terminando a partida com oito pontos e três assistências, com marcas bem abaixo das médias de 23,9 pontos e 9,2 assistências nos 11 jogos anteriores como titular do Knicks. Além disso, perdeu oito vezes a posse de bola.

Assim, Lin foi superado pelo trio de astros do Heat, que está com 27 vitórias e sete derrotas no campeonato. Chris Bosh foi o cestinha do jogo com 25 pontos, Dwyane Wade anotou 22 e LeBron James somou 20 pontos, nove rebotes e oito assistências. Carmelo Anthony, com 19 pontos, foi o principal destaque do Knicks.

Com campanha idêntica ao Miami Heat, com 27 vitórias e sete derrotas, o Oklahoma City Thunder chega ao Jogo das Estrelas da NBA na liderança da Conferência Oeste após superar o Los Angeles Lakers por 100 a 85. Agora, a equipe acumula 12 vitórias seguidas como mandante.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 33 pontos, Russel Westbrook marcou 19, enquanto Serge Ibaka somou 13 rebotes e 11 pontos. Kobe Bryant anotou 24 pontos, mas converteu apenas sete de 24 arremessos de quadra para o Lakers. Já Pau Gasol marcou 22 pontos, enquanto Andrew Bynum obteve 12 rebotes e fez 14 pontos.

O San Antonio Spurs encerrou uma sequência de nove partidas como visitante com uma vitória sobre o Denver Nuggets por 114 a 99. Assim, chegou ao recesso para o Jogo das Estrelas da NBA com 12 vitórias nos últimos 13 jogos e na liderança da Divisão Sudoeste, com 24 triunfos e dez derrotas. Já o Nuggets perdeu 12 dos últimos 16 jogos.

Todos os titulares do Spurs anotaram mais de dez pontos, com DeJuan Blair sendo o principal destaque, com 28 pontos e 12 rebotes. Tony Parker somou 16 pontos e 13 pontos, Tim Duncan anotou 18 pontos e Richard Jefferson converteu cinco de sete arremessos de três para terminar o duelo com 17 pontos. Corey Brewer marcou 23 pontos para o Nuggets.

O Atlanta Hawks encerrou uma sequência de três derrotar ao superar o Orlando Magic, em casa, por 83 a 78. A equipe atuou pela segunda partida sem Joe Johnson, contundido, mas contou com 36 pontos de seus reservas para vencer. Josh Smith liderou o Hawks com 22 pontos e 12 rebotes. Dwight Howard fez 12 pontos e conseguiu 12 rebotes e J.J. Reddick anotou 13 pontos para o Magic.

O campeonato só volta a ter partidas na próxima terça-feira, já que será disputado neste fim de semana, em Orlando, o Jogo das Estrelas. Os eventos começam nesta sexta-feira no Amway Center com a disputa do Jogos das Celebridades e com a realização do Desafio das Estrelas em Ascensão, que envolve novatos e jogadores no segundo ano da NBA. Esta partida será disputada pela sensação Jeremy Lin e por Blake Griffin.