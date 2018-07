Miami Heat supera Sacramento Kings e obtém 7.ª vitória seguida na NBA

MIAMI - Equipe de melhor campanha na temporada 2011/2012 da NBA, o Miami Heat conseguiu a sua sétima vitória consecutiva na rodada de terça-feira ao derrotar, em casa, o Sacramento Kings por 120 a 108. Nessa sequência positiva, todos os triunfos foram por ao menos 12 pontos de diferença. Agora, a equipe está com 26 vitórias e sete derrotas no campeonato.

Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda deu dez assistências. Chris Bosh também conseguiu um "double-double", com 20 pontos e dez rebotes. Isaiah Thomas, com 24 pontos, e Tyreke Evens, com 21 pontos e dez assistências, foram os destaques do Kings, que sofreu a sexta derrota seguida.

O Portland Trail Blazers aproveitou as ausência de Tim Duncan e Tony Parker para massacrar o San Antonio Spurs por 137 a 97, em casa. Os dois jogadores foram poupados por conta da sequência de três partidas em quatro noites. Assim, a série de 11 triunfos da equipe foi encerrada. O time também havia vencido os seus últimos oito jogos como mandante.

LaMarcus Aldridge fez 21 pontos para o Blazers e Gerald Wallace somou 19 pontos e dez rebotes para a equipe. Kawhi Leonard, do Spurs, foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda conseguiu dez rebotes.

Em casa, o Memphis Grizzlies bateu o Philadelphia 76ers por 89 a 76. Marc Gasol foi o principal destaque da equipe no triunfo, com 15 pontos e 14 rebotes. Já Jrue Holiday foi o cestinha da partida com 22 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota do Philadelphia.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 101 x 100 Detroit Pistons

Indiana Pacers 117 x 108 New Orleans Hornets

Miami Heat 120 x 108 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 89 x 76 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 137 x 97 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Washington Wizards x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Charlotte Bobcats x Indiana Pacers

New Jersey Nets x Orlando Magic

New York Knicks x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets