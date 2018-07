Miami Heat vai aposentar a camisa 32 de Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal ajudou o Miami Heat a conquistar o seu primeiro título da NBA e logo o número da sua camiseta estará sobre a quadra da equipe em sua homenagem. O Heat anunciou que vai se aposentar o número 32 de O'Neal no início da próxima temporada em uma data ainda a ser determinada.

Assim, ele se torna o terceiro jogador a conseguir essa homenagem do Heat, juntando-se a Alonzo Mourning e Tim Hardaway. O Heat também aposentou o número 23 em homenagem a Michael Jordan pelas contribuições que deu ao basquete, mas ele nunca jogou pela equipe de Miami.

O time de Miami é a segunda equipe a se aposentar uma camisa de O'Neal. O Los Angeles Lakers deixou de utilizar o 34, número que ele vestiu para essa franquia. "Shaquille O'Neal é um dos jogadores verdadeiramente de elite da história do esporte e um dos maiores jogadores que usaram o uniforme do Heat", disse Pat Riley, presidente da equipe. "Ele nos levou a outro nível como uma franquia de basquete ao nos guiar ao primeiro título da NBA".

Ainda que a saída de O'Neal do Heat não foi agradável, já que ele forçou o time a negociá-lo com o Phoenix Suns em 2008, as suas contribuições para a franquia nunca foram questionadas ou esquecidas. Ele defendeu o time em três temporadas e meia, a partir de 2004, sendo campeão em 2006. Agora será sempre lembrado pelos torcedores do Heat com a aposentadoria da sua camisa.