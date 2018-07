Miami Heat vence Atlanta Hawks e chega à 19 vitória seguida na NBA

MIAMI - Ninguém consegue parar o Miami Heat na NBA. Na rodada da última terça-feira, a equipe da Flórida passou pelo Atlanta Hawks por 98 a 81, em casa, e chegou à 19.ª vitória consecutiva. Esta é a maior sequência da liga desde a temporada 2008/2009, quando o Boston Celtics conseguiu os mesmos 19 triunfos.

Os atuais campeões da NBA precisam de apenas mais uma vitória para juntarem-se ao Los Angeles Lakers da temporada 1971/1972, o Milwaukee Bucks de 1970/1971 e o Houston Rockets de 2007/2008. Estas foram as únicas equipes da história da liga a conseguirem 20 ou mais vitórias seguidas na mesma temporada.

Para vencer os Hawks, o Heat contou com uma noite inspirada de Dwyane Wade. Se LeBron James estava longe de suas melhores atuações, com apenas 15 pontos, o ala/armador carregou a equipe com 23 pontos e foi o cestinha do confronto. Pelo time de Atlanta, apenas Josh Smith (15 pontos), Al Horford e Jeff Teague (12 cada) marcaram mais de dez pontos.

Se o líder da Conferência Leste venceu, o melhor time do Oeste foi atropelado na terça-feira. Com uma atuação incrível de Ricky Rubio, que conseguiu seu primeiro "triple-double" na NBA ao anotar 21 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, o Minnesota Timberwolves não teve trabalho para bater o San Antonio Spurs por 107 a 83, em casa.

O time texano não contou com Tony Parker mais uma vez, ainda se recuperando de problema no tornozelo, e ainda teve os desfalques de Kawhi Leonard e Tim Duncan. Mesmo assim, abriu 21 a 9 no início, antes que Rubio dominasse o jogo. O brasileiro Tiago Splitter não repetiu as boas atuações recentes e, apesar dos 11 rebotes, marcou apenas quatro pontos, acertando um de 11 arremessos tentados.

Ainda pelo Oeste, o Los Angeles Lakers venceu mais uma e hoje estaria classificado para os playoffs, na oitava posição da conferência. Diante de sua ex-equipe, Dwight Howard anotou 39 pontos e 16 rebotes para levar o time californiano à vitória por 106 a 97 sobre o Orlando Magic, fora de casa. Bem marcado, Kobe Bryant não teve boa noite e anotou apenas 11 pontos.

A rodada de terça ainda teve o brasileiro Nenê em quadra. Ele foi bem, anotou um "double-double" (15 pontos e 10 rebotes), mas viu o Washington Wizards cair diante do Cleveland Cavaliers por 95 a 90. Mesmo com a derrota, o Wizards teve o cestinha da partida: John Wall, com 27 pontos, além de 14 assistências.

Confira os resultados de terça-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 100 x 74 Boston Celtics

Orlando Magic 97 x 106 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 95 x 90 Washington Wizards

Brooklyn Nets 108 x 98 New Orleans Hornets

Miami Heat 98 x 81 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 108 x 115 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 107 x 83 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 97 x 102 Memphis Grizllies

Veja as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Sacramento Kings x Chicago Bulls

Denver Nuggets x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Detroit Pistons