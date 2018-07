Miami Heat vence Atlanta Hawks na NBA com show do trio galáctico

O trio galáctico formado por Chris Bosh, Dwyane Wade e LeBron James mostrou serviço na noite deste sábado e comandou mais uma vitória do Miami Heat na NBA. Jogando em casa, a equipe da Flórida venceu o Atlanta Hawks por 89 a 77, faturando seu quarto triunfo seguido na temporada.

Bosh, com 27 pontos e dez rebotes, e Wade, com 26 pontos, foram os principais pontuadores da noite. LeBron não conseguiu acompanhar o ritmo dos parceiros, mas não fez feio. Registrou 22 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Grande aposta da temporada, o Miami chegou a sua 13.ª vitória (com oito derrotas), na terceira colocação da Conferência Leste. O Atlanta ocupa a quinta posição, com o mesmo retrospecto do rival da Flórida.

Também pelo lado Leste, o Orlando Magic não pôde contar com quatro jogadores e acabou sucumbindo diante do limitado Milwaukee Bucks, por 96 a 85. Os atletas, incluindo o astro Dwight Howard, sofreram problemas estomacais e não puderam entrar em quadra neste sábado. Apesar do revés, o Orlando segue na segunda colocação, com 15 vitórias e cinco derrotas.

Ex-time de LeBron James, o Cleveland Cavaliers não resistiu ao Minnesota Timberwolves e foi derrotado por 129 a 95. O brasileiro Anderson Varejão teve atuação discreta. Ele anotou apenas quatro pontos, três rebotes e uma assistência, em 17 minutos em quadra. Com campanha irregular, o Cleveland ocupa a parte intermediária da tabela, com sete triunfos e 12 derrotas.

Pela Conferência Oeste, o Dallas Mavericks faturou sua nona vitória seguida na temporada. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Dirk Nowitzki bateu o Sacramento Kings por 105 a 103. O atleta alemão foi mais uma vez o destaque do jogo, com 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. O Dallas é o vice-líder da tabela, com 16 vitórias e quatro derrotas.

Confira os resultados de sábado:

Miami Heat 89 x 77 Atlanta Hawks

Philadelphia Sixers 109 x 91 Charlotte Bobcats

Minnesota Timberwolves 129 x 95 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 96 x 85 Orlando Magic

Sacramento Kings 103 x 105 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 119 x 116 Houston Rockets (P)

Jogos de domingo:

New Jersey Nets x Boston Celtics

Toronto Raptors x New York Knicks

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers