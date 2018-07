Miami Heat vence Boston e assume segundo lugar no Leste na NBA

O Miami Heat conseguiu um triunfo expressivo no domingo ao superar o Boston Celtics por 100 a 77, em confronto direto na luta pela vice-liderança da Conferência Leste da NBA. Agora, o Miami está na segunda colocação, com 56 vitórias em 80 partidas, uma a mais do que o Boston.

O triunfo também encerrou uma série negativa do Heat no confronto, já que a equipe havia perdido os outros três jogos que havia disputado contra o rival nesta temporada. LeBron James foi o cestinha da partida com 27 pontos. Já Paul Pierce foi o destaque do Celtics, com 24 pontos.

O Los Angeles Lakers segue em péssimo momento. Os atuais campeões da NBA perderam o quinto jogo seguido, o que não acontecia desde 2007, ao perder para o Oklahoma City Thunder por 120 a 106, em casa. A equipe ocupa a segunda colocação da Conferência Oeste, com 55 vitórias e 25 derrotas.

Melhor equipe da Conferência Leste da NBA, o Chicago Bulls derrotou o Orlando Magic por 102 a 99, fora de casa, com mais uma boa atuação de Derrick Rose. O favorito a ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada foi o cestinha do duelo com 39 pontos. Esta foi a sétima vitória seguida da equipe, que ainda luta para ter a melhor campanha da temporada regular da NBA, e soma 60 vitórias em 80 partidas.

O Orlando já garantiu a quarta colocação da Conferência Leste das NBA, com 50 triunfos e 30 derrotas. A equipe não contou com Dwight Howard, suspenso, e teve Ryan Anderson como principal destaque, com 28 pontos e dez rebotes.

Embalado, o New York Knicks conseguiu a sua sétima vitória seguida ao superar, fora de casa, o Indiana Pacers por 110 a 109. O duelo foi definido apenas na última jogada, com um toco de Carmelo Anthony em Danny Granger.

O Knicks ocupa a sexta colocação da Conferência Leste, com 42 vitórias e 38 derrotas, enquanto o Pacers é o oitavo com 37 triunfos e 44 derrotas. Anthony foi o cestinha do duelo com 34 pontos. Granger, com 20 pontos, e Roy Hibbert, com 19 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Indiana.

Resultados de 10 de abril:

Orlando Magic 99 x 102 Chicago Bulls

Miami Heat 100 x 77 Boston Celtics

Toronto Raptors 99 x 92 New Jersey Nets

Memphis Grizzlies 111 x 89 New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats 101 x 112 Detroit Pistons

Indiana Pacers 109 x 110 New York Knicks

Dallas Mavericks 115 x 90 Phoenix Suns

Golden State Warriors 103 x 104 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 106 x 120 Oklahoma City Thunder

Jogos de 11 de abril:

Atlanta Hawks x Miami Heat

New Jersey Nets x Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Washington Wizards x Boston Celtics

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder