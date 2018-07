Miami Heat vence e garante segundo lugar da Conferência Leste na NBA

O Miami Heat garantiu, na rodada de segunda-feira, a segunda colocação da Conferência Leste na temporada regular da NBA. A posição foi conquistada com a vitória sobre o Atlanta Hawks por 98 a 90, somada ao tropeço do Boston Celtics. LeBron James foi o destaque no triunfo do Heat e conseguiu um "double-double" com 34 pontos e dez rebotes. Josh Smith foi o principal jogador do Hawks com 17 pontos.

Com Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen e Rajon Rondo poupados, o Celtics perdeu, na prorrogação, para o Washington Wizards por 95 a 94, fora de casa. Com 81 jogos disputados, o Celtics soma 55 vitórias. Já o Heat tem dois triunfos a mais e, assim, não pode mais ser ultrapassado.

Jeff Green, com 20 pontos e 15 rebotes, Glen Davis, com 20 pontos, e Jermaine O'Neal, com 15 pontos e 13 rebotes, tiveram bom desempenho pelo Celtics. John Wall, do Wizards, foi o cestinha da partida com 24 pontos.

O Dallas Mavericks assumiu a vice-liderança da Conferência Oeste da NBA ao vencer o Houston Rockets por 98 a 91, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação. Agora, a equipe acumula 56 vitórias e 25 derrotas. Já o Los Angeles Lakers, que caiu para a terceira colocação, tem 55 triunfos em 80 jogos.

O alemão Dirk Nowitzki liderou o Dallas no triunfo com 23 pontos e 12 rebotes. Kevin Martin foi o cestinha da partida com 28 pontos e o esloveno Goran Draci somou 15 pontos e dez rebotes para o Houston, que não contou com Luis Scola e Kyle Lowry.

Já o Denver Nuggets garantiu a quinta colocação da Conferência Oeste da NBA ao derrotar o Golden State Warriors por 134 a 111, em casa. Mas Nenê Hilário precisou ser substituído durante o duelo por conta de uma lesão na virilha. Antes disso, o pivô brasileiro anotou 12 pontos, obteve dois rebotes, deu dois tocos e roubou duas bolas nos 15 minutos e 48 segundos em que atuou.

J.R. Smith, que marcou 22 pontos, Chris Andersen com 14 pontos e 12 rebotes, e Raymond Felton, com 15 pontos e dez assistências, foram os destaques do Nuggets. Sem Monta Ellis, o Warriors teve Dorrell Wright e Stephen Curry, ambos com 27 pontos, como cestinhas da partida.

O Oklahoma City Thunder ampliou a sua invencibilidade para cinco jogos ao superar o Sacramento Kings, fora de casa, por 120 a 112. A equipe permanece na quarta colocação da Conferência Oeste da NBA, com 55 vitórias e 26 derrotas e já pressiona o Lakers, que está em terceiro lugar. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 32 pontos. Já DeMarcus Cousins, com 30 pontos, foi o destaque do Sacramento.

Resultados de 11 de abril:

Atlanta Hawks 90 x 98 Miami Heat

New Jersey Nets 103 x 105 Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers 85 x 95 Orlando Magic

Washington Wizards 95 x 94 Boston Celtics

Detroit Pistons 101 x 110 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 93 x 86 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 78 x 90 Utah Jazz

Houston Rockets 91 x 98 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 134 x 111 Golden State Warriors

Phoenix Suns 135 x 127 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 112 x 120 Oklahoma City Thunder

Jogos de 12 abril:

New York Knicks x Chicago Bulls

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs