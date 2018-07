Miami Heat vence Houston Rockets no fim do jogo por 113 a 110

HOUSTON - LeBron James voltou a decidir a favor do Miami Heat na rodada da última segunda-feira da NBA. O ala foi o destaque da vitória por 113 a 110 sobre o Houston Rockets, mesmo fora de casa, acertando uma bola de três pontos e os lances livres decisivos que definiram a sexta vitória do time da Flórida em oito partidas disputadas.

LeBron teve sua melhor performance nesta temporada, anotando um "double-double", com 38 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências. O ala marcou 32 de seus pontos no segundo tempo. Chris Bosh também se destacou e anotou 24 pontos e 10 rebotes, enquanto Dwyane Wade terminou com 19 pontos.

Apesar da derrota, o Rockets mostrou poder de reação e esteve perto da vitória após se recuperar de uma desvantagem de 17 pontos. O destaque ficou por conta do ala Chandler Parsons, que anotou 25 pontos, seu melhor desempenho na carreira. A poucos segundos para o fim, o armador Jeremy Lin teve a chance do empate em uma bola de três, mas sequer conseguiu acertar o aro.

Outro jogo marcado pelo equilíbrio aconteceu no Canadá, onde o Utah Jazz passou pelo Toronto Raptors por 140 a 133, depois de três prorrogações. Paul Millsap apareceu na hora decisiva e anotou sete de seus 34 pontos na última prorrogação. O cestinha do jogo, no entanto, saiu do lado de Toronto e foi o ala DeMar DeRozan, com 37 pontos.

Ainda na última segunda, o Boston Celtics derrotou o Chicago Bulls por 101 a 95, mesmo atuando fora de casa, com grande atuação de Rajon Rondo. O armador ficou a um rebote do "triple-double" e terminou com 20 pontos, 10 assistências e nove rebotes, enquanto Luol Deng mantinha o Bulls no jogo, com 26 pontos e 11 rebotes. O brasileiro Leandrinho atuou por 15 minutos e terminou com seis pontos e três assistências.

Já o Oklahoma City Thunder precisou de uma grande reação no quarto período para passar pelo Detroit Pistons, fora de casa, por 92 a 90. Os visitantes chegaram ao último quarto perdendo por 11 pontos, mas conseguiram a vitória graças à grande atuação do armador Russell Westbrook.

Ele terminou a partida com 33 pontos e 10 assistências, enquanto Kevin Durant contribuiu com 26 pontos e nove rebotes. Do outro lado, o armador Rodney Stuckey (19 pontos) e o pivô Greg Monroe (17 pontos) mantinham o Pistons no jogo, mas no fim a equipe não conseguiu resistir à superioridade do Thunder.

Confira os resultados da última segunda na NBA:

Toronto Raptors 133 x 140 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 96 x 105 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 90 x 92 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 95 x 101 Boston Celtics

Houston Rockets 110 x 113 Miami Heat

Dallas Mavericks 82 x 90 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 110 x 100 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 87 x 95 Atlanta Hawks

Veja os jogos desta terça na NBA:

Charlotte Bobcats x Washington Wizards

Orlando Magic x New York Knicks

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs