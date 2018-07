Miami Heat vence Oklahoma City Thunder e vira final da NBA: 2 a 1

MIAMI - Com atuações destacadas de LeBron James e Dwyane Wade, o Miami Heat venceu o Oklahoma City Thunder por 91 a 85, na noite da último domingo, em casa, e passou a liderar por 2 a 1 a série melhor de sete jogos da final da NBA. Derrotado no primeiro confronto da decisão, fora de casa, o time da Flórida triunfou na partida anterior no ginásio do adversário e agora fez valer a vantagem de atuar com o apoio da sua torcida para ficar na frente.

James brilhou com 29 pontos e 14 rebotes no duelo deste domingo, enquanto Wade também foi importante para o Heat, com 25 pontos, sete assistências e sete rebotes. Chris Bosh, por sua vez, garantiu um "double-double" com dez pontos e 11 rebotes para a equipe.

Com essa atuação decisiva do trio de estrelas, o Miami garantiu a vantagem de poder assegurar o título da NBA com duas vitórias em dois jogos seguidos que fará em casa, nesta terça-feira e depois na quinta. Já o Thunder terá de ganhar ao menos um destes dois próximos confrontos para poder levar para os seus domínios a disputa do título, sendo que os eventuais sexto e sétimo duelos da final estão previstos para acontecer em Oklahoma.

Principal nome do Thunder nessa missão de superar o Miami nesta melhor de sete jogos, Kevin Durant marcou 25 pontos e pegou seis rebotes no duelo deste domingo, enquanto Russel Westbrook, outro grande trunfo da equipe, marcou 19 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências.

Durant, porém, cometeu a sua quarta falta no duelo já no fim do terceiro quarto e precisou ir para o banco para não correr o risco de ser excluído precocemente no caso de uma nova infração. Naquele momento, o Thunder administrava uma boa vantagem no placar e chegou a estar liderando por dez pontos (64 a 54), mas permitiu a reação do Miami no período final.

Este duelo, por sinal, foi o mais equilibrado desta série decisiva até aqui. Após a primeira metade da partida, o placar apontava vantagem de apenas um ponto para o Heat (47 a 46). O equilíbrio permaneceu até o fim do último quarto, quando o Thunder passou a cometer mais erros no ataque e o time da casa exibiu maior eficiência, conseguindo fechar o duelo seis pontos à frente.

Antes disso, o Thunder chegou a encostar no placar no 86 a 85, mas Bosh acertou dois lances livres quando faltavam 1 minuto e 19 segundos e abriu 88 a 85. Em seguida, após novo erro ofensivo do time visitante, Lebron garantiu mais um ponto em novo lance livre, antes de a equipe da casa fazer mais dois pontos e decretar o 91 a 85.