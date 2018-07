Miami supera 'branco', derrota Indiana e faz 2 a 1 na final do Leste

MIAMI - Depois de uma atuação irreconhecível no início da partida, o Miami Heat faturou grande virada na noite deste sábado e derrotou o Indiana Pacers, em casa, pelo placar de 99 a 87. Com o triunfo, o time anfitrião abriu 2 a 1 na série melhor-de-sete jogos na final da Conferência Leste nos playoffs da NBA.

Em sua primeira partida em casa nesta série, o Miami hesitou no começo da partida e chegou a estar perdendo por 15 de pontos de diferença. Diante da apatia dos anfitriões, o Indiana cresceu no duelo, liderado por David West e Roy Hibbert, segundo maior pontuador dos visitantes. Atrás apenas de Paul George, com 17.

A reação do Miami só teve início no segundo tempo. Foi quando LeBron James e Dwyane Wade despertaram no jogo e comandaram os donos da casa. O primeiro se tornou o cestinha da partida, com 26 pontos. Wade, que passara em branco no primeiro quarto, assim como Chris Bosh, contribuiu com 23.

Antes de confirmar o triunfo, porém, o Miami levou um susto. LeBron recebeu atendimento médico no fim do terceiro quarto e ficou no banco no início do último quarto, preocupando a torcida. O Indiana até tentou aproveitar o momento para reagir no placar, sem sucesso. Logo o astro do Miami voltava à quadra e assegurava a segunda vitória na série, virando o confronto.

O quarto jogo desta final do lado Leste será disputado novamente em Miami, na noite desta segunda-feira.