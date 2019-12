Miami encerra série de 14 triunfos dos 76ers em casa na NBA

O Miami Heat impôs ao Philadelphia 76ers a sua primeira derrota como mandante na temporada 2019/2020 da NBA ao derrotá-lo por 108 a 104, pela rodada de quarta-feira, com atuação destacada de Kendrick Nunn, que marcou 26 pontos.

Os 76ers tinham 14 triunfos em casa, incluindo os fáceis 113 a 86 sobre o Heat no último mês. Bam Adebayo marcou 23 pontos e Duncan Robinson fez 15 pelo Heat, enquanto Jimmy Butler anotou 14 pelo time de Miami, o terceiro colocado da Conferência Leste, com 20 vitórias em 28 duelos.

Joel Embiid, que ficou fora da derrota de domingo para o Brooklyn Nets com um problema respiratório, teve 22 pontos e 19 rebotes. Tobias Harris marcou 20 pontos, enquanto Raulzinho somou dois pontos e duas assistências nos cinco minutos em que jofou pelo time da Filadélfia.

Uma cesta de três de Tobias Harris a 25s5 para os 76ers deixou o placar em 106 a 104 para o Heat, que na sequência perdeu dois lances livre com Nunn. Al Horford, no entanto, falhou em uma tentativa de três pontos na sequencia, com Adebayo acertando dois lances livres para assegurar a vitória dos visitantes.

Fora de casa, o Toronto Raptores superou o Detroit Pistons por 112 a 99, com um "triple-double" de Kyle Lowry, que somou 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Uma sequência de 11 pontos no terceiro quarto foi determinante para o triunfo do time canadense, que estava sem Fred VanVleet por causa de uma lesão no joelho direito. E Marc Gasol deixou o jogo no primeiro período, lesionado.

Após levar 133 pontos do Washington Wizards na segunda-feira, os Pistons voltaram a se sair mal na defesa, levando 70 pontos no primeiro tempo, sendo 40 no segundo quarto. Andre Drummond, recuperado de lesão, somou 22 pontos e 18 rebotes para o Detroit, o décimo colocado do Leste - os Raptors estão em quarto.

Com uma sequência de 24 pontos, o Denver Nuggets superou o Orlando Magic, em casa, por 113 a 104. Foi o oitavo triunfo do time sobre a equipe da Flórida, sendo que Jamal Murray terminou com 33 pontos, incluindo 13 no terceiro período, e Paul Millsap marcou 14 dos seus 15 no terceiro quarto. Nikola Jokic acrescentou 18 pontos, 12 assistências e nove rebotes. Nikola Vucevic marcou 20 pelo Magic, enquanto D.J. Augustin fez 18.

Em Minneapolis, o New Orleans Pelicans encerrou uma série de 13 derrotas ao bater o Minnesota Timberwolves por 107 a 99. Brandon Ingram marcou 34 pontos, Jrue Holiday fez 18 e Lonzo Ball somou dez pontos, seis rebotes e seis assistências. Jogando sem seu cestinha Karl-Anthony Towns, o Minnesota converteu apenas 38% dos arremessos de quadra. Andrew Wiggins liderou os Timberwolves com 27 pontos.

Com 23 pontos de Collin Sexton, o Cleveland Cavaliers bateu o Charlotte Hornets por 100 a 98, apesar dos 35 pontos de Terry Rozier, um recorde na sua carreira. O Chicago Bulls superou o Washington Wizards por 110 a 109 com 31 pontos e nove rebotes de Lauri Markkanen e 24 pontos de Zach LaVine. Com 31 pontos de Dennis Schorder, o Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 126 a 122, apesar dos 27 pontos de Brandon Clarke.

Fora de casa, o Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 109 a 103, com 32 pontos de Kemba Walker e 26 pontos e nove rebotes de Jaylen Brown. Já o Portland Trail Blazers superou o Golden State Warriors por 122 a 112, com 31 pontos e 13 assistências de Damian Lillard e 23 rebotes e 16 pontos de Hassan Whiteside.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Houston Rockets