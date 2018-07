Miami vence Oklahoma City no quarto jogo da decisão da NBA

Com este resultado, o Miami Heat vira a série melhor de sete para 3 a 1 e pode ser campeão pela segunda vez em sua história já na próxima quinta-feira, em casa, às 22h (Brasília).

Se quiser levantar o título de campeão, o Oklahoma City Thunder terá que fazer o qu ninguém jamais fez na história. Em todas as 30 vezes em que uma equipe abriu 3 a 1 na final da NBA, jamais o placar da série foi revertido e o time com a vantagem sagrou-se campeão em todas as oportunidades.

O grande maestro de mais uma vitória do Miami Heat foi LeBron James, que anotou 26 pontos, 12 assistências e pegou 9 rebotes na partida. No entanto, o camisa 6 do Heat deu um susto na torcida quando, com pouco mais de 6 minutos restando para o fim do jogo, teve que ser carregado para fora da quadra por causa de uma lesão.

A American Airlines Arena ficou em silêncio, o astro recebeu atendimento fora de quadra e voltou com três minutos restando para o fim. Logo em seu primeiro lance no retorno, LeBron, mesmo visivelmente no esforço e mancando, anotou uma cesta de três pontos.

Além de LeBron, o Miami Heat contou com boas atuações de Dwyane Wade (25 pontos) e do armador Mario Chalmers (23 pontos).

Com informações da ESPN