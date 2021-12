Canhoto do ingresso da estreia de Michael Jordan na NBA é vendido por R$1,5 milhão

Um canhoto do ingresso para a estreia de Michael Jordan na NBA foi vendido por US $ 264 mil (R$1,5 milhão) em um leilão nesta sexta-feira.

O bilhete foi vendido por um lance final de US$ 220 mil (R$ 1,25 milhão), com um prêmio do comprador de 20% adicionado ao preço. O leilão foi conduzido pela Huggins & Scott Auctions.

Jordan fez sua estreia na NBA em 26 de outubro de 1984, no Chicago Stadium, na frente de mais de 13 mil pessoas, quando os Bulls registraram uma vitória por 109 a 93 sobre o Washington Bullets. Jordan jogou 40 minutos e marcou 16 pontos, além de registrar seis rebotes e sete assistências.

O canhoto é a mais recente peça de memorabilia da Jordan a ser vendida por um valor impressionante. Em maio, uma camisa usada na sua segunda temporada pela Universidade da Carolina do Norte foi vendida por US $ 1,38 milhão (R$ 7,87 milhões).

Em seis temporadas, Jordan foi campeão da NBA e eleito o melhor jogador das finais. Na sua carreira, também empilhou prêmios individuais e estabeleceu dezenas de recordes.