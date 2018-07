Mike Budenholzer será o técnico da Conferência Leste

A equipe da Conferência Leste já sabe quem será seu treinador no NBA All-Star Games 2015. Trata-se de Mike Budenholzer, que está em sua segunda temporada no comando do Atlanta Hawks. Os Hawks possuem a melhor campanha da conferência e garantiram o primeiro lugar no Leste até, pelo menos, o dia 1º de fevereiro.

Com 35 vitórias e apenas oito derrotas, a equipe está invicta há 14 partidas e igualou a melhor série da história da franquia. O nome do treinador do Oeste no All-Star Game ainda não está definido. Aquele que obtiver a melhor campanha na conferência até a rodada do domingo, dia 1º de fevereiro, será o comandante da equipe.

O 64º NBA All-Star Game, jogo que vai reunir os principais astros da liga, será realizado no domingo, dia 15 de fevereiro, no Madison Square Garden, em Nova York.