Minas supera Bauru e vence a 3.ª seguida na temporada do NBB

BAURU - Embalado no Novo Basquete Brasil (NBB), o Interforce/Minas superou o Itabom/Bauru, pelo placar de 82 a 78, neste domingo, fora de casa, pela quinta rodada. A equipe mineira acumulou sua terceira vitória seguida, em quatro jogos disputados na competição.

O destaque da partida foi o pivô Michel, que liderou o Minas com 24 pontos e nove rebotes. O armador Arnaldinho também se destacou ao contribuir com 21 pontos. Pelo lado dos anfitriões, o ala Alex foi o maior pontuador, com 24 acertos.

Satisfeito com a vitória, o técnico Nestor Garcia elogiou a evolução da defesa do Minas no duelo. "Foi uma partida muito equilibrada. Os dois times jogaram muito bem. Nós melhoramos muito nossa defesa após o primeiro quarto. Eles estavam muito livres e acertando os arremessos de fora. Quando fizemos isso, conseguimos fazer nosso jogo fluir bem e evoluímos para a vitória", avaliou.

Também neste domingo, o São José/Unimed/Vinac faturou sua primeira vitória no NBB. Jogando fora de casa, bateu o Araraquara, por 75 a 67. A equipe visitante contou com boa atuação do pivô Murilo, autor de 29 pontos. Pelo time da casa, Mark Borders registrou 16 pontos.

Em Joinville, o Araldite/Univille venceu o Paulistano/Amil por 95 a 76 e chegou a sua quarta vitória consecutiva no NBB. O armador André foi o cestinha da partida, com 28 pontos - também anotou sete rebotes. O Paulistano contou com bom desempenho do ala/armador Betinho, responsável por 21 pontos e oito rebotes.