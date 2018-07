Minas vence Joinville, e se aproxima da classificação

O Pitágoras/Minas conquistou a sua segunda vitória sobre o Ciser/Araldite/Univille/Joinville, por 87 a 77, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, e se aproximou da classificação para as semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com o resultado, a equipe mineira ficou a apenas um triunfo da vaga, já que venceu o primeiro jogo por 76 a 72, fora de casa, em Santa Catarina. A classificação poderá ser assegurada neste sábado, a partir das 19h30, no terceiro duelo da série melhor-de-cinco, novamente na capital mineira.

Para evitar a vaga antecipada do Minas, o Joinville precisará vencer a terceira partida para forçar o quarto duelo, que está agendado para a quarta-feira, às 20 horas, em Santa Catarina. Se necessário, o quinto jogo será realizado na próxima sexta, às 19 horas, em Belo Horizonte.

A partida desta sexta foi marcada pelo equilíbrio. Precisando da vitória para empatar o duelo, o Joinville começou na frente e terminou o primeiro quarto com 19 a 15. Apoiado pela torcida, o Minas reagiu e passou a liderar o placar após vencer o segundo quarto por 23 a 16.

A equipe catarinense, porém, não se abateu com o crescimento do adversário e voltou a jogar melhor. Liderou o terceiro período por 24 a 21 e diminuiu a vantagem dos anfitriões. No entanto, o Minas aumentou o ritmo no último quarto e abriu 10 pontos de vantagem, garantindo a segunda vitória na série.

O cestinha da partida foi o reserva Leandro, que contribuiu com 18 pontos para os donos da casa. Drudi marcou 16, e Sucatsky, 15. Pelos visitantes, André e Audrei registraram 15 pontos cada.