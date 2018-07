Minas vence o Flamengo e Pinheiros assume a liderança do NBB

SÃO PAULO - O Interforce/Minas venceu o Flamengo por 78 a 69, na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte (MG), e deu a liderança do NBB (Nosso Basquete Brasil) para o Pinheiros/SKY, que tem 73,3%.

Esta foi a nona vitória em 16 jogos, com aproveitamento de 56,2%, do time mineiro. Com a derrota, o time carioca cai para a terceira posição, com aproveitamento de 69,2% - nove vitórias e quatro derrotas).

Os destaques do Minas foram o ala norte-americano Bernard Robinson e o pivô Michel, cestinhas com 19 pontos cada. No Flamengo, o também norte-americano Teague fez 27 pontos e foi o principal cestinha do jogo.

O torneio volta a ter jogos na sexta-feira: Araldite/Univille x Winner/Limeira e Araraquara x Unitri/Universo, ambos às 20 horas.