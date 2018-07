Minnesota Timberwolves quebra invencibilidade do Thunder na NBA

MINNESOTA - Depois de 12 vitórias consecutivas, o Oklahoma City Thunder voltou a ser derrotado na temporada regular da NBA, na noite da última quinta-feira, ao cair fora de casa diante do Minnesota Timberwolves. Empurrado por uma boa atuação da dupla Kevin Love e Nikola Pekovic, o time de Minneapolis venceu o líder da Conferência Oeste por 99 a 93.

Os Timberwolves desbancaram o favoritismo dos atuais vice-campeões da NBA em uma noite na qual Kevin Love marcou 28 pontos e apanhou 11 rebotes, enquanto Pekovic também brilhou com 24 pontos e dez rebotes. E a equipe ainda contou com um terceiro jogador conseguindo um "double-double": o russo Alexey Shved, com 12 pontos e 12 assistências.

Para completar a boa atuação do atual sexto colocado da Conferência Oeste, J.J. Barea ajudou a equipe com 18 pontos, sendo 14 deles contabilizados apenas no último quarto, depois de o armador ter saído do banco de reservas.

Desta forma, o excelente desempenho coletivo dos Timberwolves suplantou mais uma boa atuação de Kevin Durant, cestinha da partida, com 33 pontos. Russell Westbrook também se destacou pelo Thunder, com 30 pontos, 11 rebotes e nove assistências, mas não conseguiu salvar a sua equipe da derrota.

Em grande fase, o Thunder não perdia um jogo na NBA desde o dia 23 de novembro, quando caiu por 108 a 100 diante do Boston Celtics, também fora de casa.

HEAT VENCE MAIS UMA

Outros dois jogos movimentaram a noite de quinta-feira na NBA. Em um deles, o atual campeão Miami Heat superou o Dallas Mavericks por 110 a 95, no Texas, e acumulou a sua 17.ª vitória em 25 confrontos nesta temporada regular. No seu duelo anterior na competição, o time da Flórida havia derrotado o Minnesota Timberwolves por 103 a 92, na terça-feira.

Vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do New York Knicks, o Miami mais uma vez foi liderado por uma boa atuação de LeBron James, cestinha do duelo diante dos Mavericks, com 24 pontos. O astro ainda ajudou a sua equipe com nove rebotes e cinco assistências.

Dwyane Wade, com 19 pontos e seis assistências, e Chris Bosh, com 17 pontos e sete rebotes, foram os outros principais destaques da equipe da Flórida, enquanto o time adversário amargou uma atuação apagada dentro de casa. O cestinha do time foi Jae Crowder, com apenas 15 pontos, enquanto Dahntay Jones e Bernard James vieram logo atrás, com 12 pontos cada um.

Também nesta quinta-feira, o Portland Trail Blazers venceu o Denver Nuggets por 101 a 93, em casa, em um jogo no qual J.J. Hickson acumulou o seu sexto "double-double" seguido na NBA, ao marcar 18 pontos e apanhar 18 rebotes. Já o seu companheiro de equipe Nicolas Batum foi o cestinha da partida, com 22 pontos.

Confira os resultados desta quinta-feira na NBA:

Minnesota Timberwolves 99 x 93 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 95 x 110 Miami Heat

Portland Trail Blazers 101 x 93 Denver Nuggets

Confira os jogos desta sexta-feira:

Toronto Raptors x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Charlotte Bobcats