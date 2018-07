Mirotic quebra maxilar após briga com companheiro em treino do Chicago Bulls

A temporada 2017/2018 da NBA definitivamente não começou bem para o Chicago Bulls. Não bastasse ter perdido seus principais jogadores e ostentar um dos piores elencos da liga, o time viu dois de seus atletas se agredirem durante um treinamento nesta terça-feira. O ala/pivô Nikola Mirotic se desentendeu com seu colega Bobby Portis e acabou levando a pior.

Os dois teriam brigado durante a atividade e o montenegrino naturalizado espanhol levou um soco do companheiro no rosto. O Bulls divulgou comunicado e confirmou o entrevero, além de revelar que Mirotic sofreu fraturas no maxilar e uma concussão com a força do soco de Portis.

Mirotic precisou ser hospitalizado por causa da confusão e já foi listado pelo Bulls como desfalque "indefinidamente". A tendência é que o ala/pivô passe por cirurgia nos próximos dias. Por outro lado, a franquia se manifestará nos próximos dias sobre Portis, que deverá ser punido.

Mirotic disputou três temporadas com a camisa do Bulls e tem médias de 10,8 pontos e 5,3 rebotes em 22,8 minutos jogados por partida. Já Bobby Portis tem médias de 6,9 pontos e cinco rebotes em 16,7 minutos por jogo em duas temporadas com a equipe. Vale lembrar que ambos atuam justamente na posição do brasileiro Cristiano Felício, também no elenco do time de Chicago.