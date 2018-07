Miss Itália tem astro Michael Jordan tatuado na coxa direita

Uma curiosidade envolve a nova miss Itália, Alice Sabatini, eleita domingo no país do calcio. A italiana é fá de basquete e tem uma tatuagem na coxa direita de ninguém menos do que Michael Jordan, o eterno astro do Chicago Bulls e ex-jogador da seleção americana. Alice tem 18 anos e não viu Jordal em ação na NBA - ele parou em 2003. Mesmo assim, mandou tatuar uma imagem clássica do ex-ala-armador, em preto e branco, 'voando' para a cesta, bem característico quando defendia o Bulls.

A paixão a levou para as quadras. A miss Itália atua como jogadora profissional de basquete. Não é uma 'Michael Jordan', mas dá para o gasto. No último Campeonato Italiano, vestiu as cores do Valentino Auto Santa Marinella. A beleza, no entanto, a levou para as passarelas, onde joga melhor. Essa italiana que agora vai representar o país pelo mundo tem 1,78m de altura e estuda química e farmácia na faculdade.