Monsalve aposta em Brasil em 4.º no basquete olímpico

"Se todo mundo for, se o Leandrinho e o Anderson Varejão forem, eu acho que o Brasil tem uma chance de chegar muito perto do quarto lugar", opinou Monsalve, em entrevista ao site da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

A dúvida pela presença de Leandrinho se dá porque ele alegou uma lesão para não estar no Pré-Olímpico das Américas, no ano passado, o mesmo acontecendo com Nenê (Anderson Varejão se apresentou mesmo machucado, mas acabou cortado). Agora, fica a dúvida se Magnano vai optar por levar a dupla ou se vai valorizar os jogadores que conquistaram a vaga olímpica.

"Esse é o problema, mas a decisão é do Magnano. Eu acho que se eles forem, o Brasil tem condições de bater qualquer time, mas se ele não forem, o Brasil pode também pode perder de qualquer um", aposta Monsalve.