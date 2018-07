Morre Edson Bispo, campeão mundial de basquete Campeão mundial de basquete com a seleção brasileira em 1959, o ex-pivô Edson Bispo dos Santos morreu na madrugada deste sábado de enfarte agudo no miocárdio, em São Paulo. O ex-atleta, de 75 anos, estava internado no Hospital Dante Pazzaneze. Seu corpo será cremado amanhã neste domingo no Crematório da Vila Alpina, na capital paulista.