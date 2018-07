Morre Waldir Pagan, ex-técnico da seleção de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou neste sábado a morte de Waldir Pagan Peres, ex-técnico e supervisor da seleção brasileira feminina. Pagan, de 77 anos, faleceu às 23 horas desta sexta-feira e será enterrado neste sábado, às 17 horas, no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo.

Pagan foi o técnico da seleção brasileira medalhista de bronze no Mundial do Brasil, em 1971, e ouro nos Jogos Pan-Americanos de Cali, na Colômbia, também em 1971. Além disso, era ele o supervisor da delegação do Brasil na conquista do título do Mundial de 1994, realizado na Austrália.

Presidente da CBB, o presidente Carlos Nunes lamentou a morte de Pagan. "O Waldir foi um dos melhores técnicos do basquete brasileiro e descobridor de inúmeros talentos que integraram a seleção brasileira feminina. Foram décadas dedicadas ao basquete e de uma inestimável contribuição ao esporte. Com certeza, o seu trabalho ficará eternizado para sempre", disse.