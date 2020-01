Viúva de Kobe Bryant se pronuncia: 'Não há palavras para descrever nossa dor'

A mulher de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, se pronunciou pela primeira vez desde o acidente de helicóptero que tirou a vida de Kobe e da filha Gianna. Na noite desta quarta-feira, três dias depois da tragédia em Calabasas, na Califórnia, Vanessa usou o Instagram para publicar uma foto da família e um texto em que detalha o sentimento da perda e agradece o carinho dos fãs.

“Estamos completamente devastadas pela perda do meu adorável marido, Kobe, e da minha linda e doce Gianna. Não há palavras suficientes para descrever nossa dor neste momento. Gostaria que eles estivessem conosco para sempre”, escreveu Vanessa.

Mais cedo, a ex-modelo já havia feito um pequeno gesto para expressar seu luto. Ela trocou a foto de perfil no Instagram para uma em que Kobe e Gianna se abraçam. Outra mudança foi feita antes da publicação recente: abriu a caixa de comentários para os fãs. Nas postagens anteriores de Vanessa na rede social, os comentários não eram permitidos.

Sete pessoas além de Kobe e Gianna morreram no acidente de helicóptero. A mulher do ídolo do Los Angeles Lakers também prestou sua homenagem às outras vítimas. Vanessa informou que a fundação Mamba Sports criou um fundo para ajudar as famílias afetadas pela tragédia. Os interessados podem realizar doações no site MambaOnThree.org.

Confira, na íntegra, o texto publicado por Vanessa Bryant:

Minhas meninas e eu queremos agradecer às milhões de pessoas que nos deram apoio e amor durante esse momento horrível. Obrigado por todas as orações. Estamos completamente devastadas pela perda repentina do meu adorável marido, Kobe - o maravilhoso pai de nossas crianças; e da minha linda e doce Gianna - uma adorável, pensativa e incrível filha, e irmã para Natalia, Bianka e Capri.

Estamos, também, devastadas pelas famílias que perderam seus entes queridos no domingo, e compartilhamos nossos pêsames intimamente.

Não há palavras suficientes para descrever nossa dor neste momento. Eu me conforto ao saber que Kobe e Gigi sabiam que eram profundamente amados. Nós éramos incrivelmente abençoados de tê-los nas nossas vidas. Gostaria que eles estivessem conosco para sempre. Eles eram nossas lindas bênçãos e foram tirados de nós muito cedo.

Não sei o que nossa vida nos reserva a partir de hoje, e é impossível imaginar a vida sem eles. Mas acordamos todos os dias tentando seguir em frente porque Kobe e nossa menina, Gigi, estão brilhando para iluminar nosso caminho. Nosso amor por eles é eterno - isto é, imensurável. Eu só queria poder abraçá-los, beijá-los e abençoá-los. Tê-los aqui conosco para sempre.

Obrigado por compartilharem seus sentimentos e seu apoio conosco. Pedimos a vocês o respeito e a privacidade que precisaremos para embarcar nesta nova realidade.

Para honrar a família do Time Mamba, a Fundação Mamba Sports criou o Fundo MambaOnThree para ajudar as outras famílias afetadas por essa tragédia. Para doar, por favor acesse MambaOnThree.org.

Para outros legados de Kobe e de Gianna nos esportes de base, acesse MambaSportsFoundation.org.

Muito obrigada por nos animar com suas orações e por amar Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e a mim.