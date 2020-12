MVP da NBA, Antetokounmpo renova com o Milwaukee Bucks por cinco temporadas

A espera pela decisão do futuro de Giannis Antetokounmpo finalmente acabou. Eleito o MVP (Jogador Mais Valioso, na sigla em inglês) das últimas duas temporadas da NBA, o astro grego acertou sua permanência no Milwaukee Bucks. O novo acordo é conhecido por renovação "supermax" e valerá por cinco temporadas com valores de US$ 228 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão).

O anúncio da renovação foi feita nesta terça-feira e confirmada pelo agente de Antetokounmpo, Alex Saratsis, ao jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN norte-americana. O novo acordo tem ainda a opção de "opt-out" após quatro anos. Ou seja, o jogador pode desistir do seu contrato vigente após determinado tempo, abrindo mão também de um montante de dinheiro. Isso acontece quando há reestruturação nas equipes, que tentam enxugar a folha salarial negociando com o então atleta mais valioso do elenco a fim de trazer reforços.

Leia Também Zion Williamson brilha e Pelicans batem o Heat na pré-temporada da NBA

Após a notícia, Antetokounmpo foi às redes sociais celebrar sua permanência nos Bucks. "Esta é a minha casa, este é o meu time", escreveu o astro. "Sou abençoado por estar apto a fazer parte do Milwaukee Bucks pelos próximos cinco anos. Vamos fazer esses anos valerem a pena. O show continua, vamos com tudo."

Caso não tivesse renovado com a franquia de Milwaukee, ele se tornaria agente livre irrestrito na próxima pós-temporada. Mesmo com a pandemia afetando severamente os jogos da NBA, Antetokounmpo fez história e, depois de Michael Jordan e Hakeem Olajuwon, se tornou o terceiro jogador da história da liga a ganhar prêmios de MVP e Melhor Defensor da liga na mesma temporada.

O ala de 2,11 metros somou médias de 29,5 pontos, 13,6 rebotes e 5,6 assistências, seus melhores números na carreira, no último campeonato. Com ele nesta temporada, o Milwaukee Bucks teve sua melhor campanha dos últimos dois anos, mas acabou falhando no objetivo de conquistar o troféu de campeão da NBA, caindo diante do Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste.