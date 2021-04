MVP da NBA nas duas últimas temporadas, Antetokounmpo se lesiona e vira dúvida

Não foi só a derrota para o Houston Rockets, pior time da atual temporada da NBA, que frustrou as expectativas do torcedor do Milwaukee Bucks. A zebra na rodada de quinta-feira começou com um duro golpe para a franquia que busca uma qualificação melhor nos playoffs. No primeiro minuto do confronto, o atual MVP da liga, o grego Giannis Antetokounmpo, sofreu uma torção no tornozelo direito e não voltou mais para a quadra.

Em sua primeira e única ida em direção à cesta, o grego recebeu um pisão acidental no pé de Kelly Olynyk quando o pivô apareceu em sua frente para tentar impedir uma bandeja. A arbitragem considerou falta e Antetokounmpo converteu seu único ponto na noite em um dos lances livres. Informações sobre a gravidade da lesão ainda não foram divulgadas, assim como a duração da recuperação.

Mas o que se sabia anteriormente é que o craque não estava 100% antes da partida. Até a escalação, a participação de Antetokounmpo era listada pelos Bucks como provável. A dúvida persistia por conta de uma outra lesão no tornozelo, algo que não é novidade, pois o atleta já lidou com a mesma contusão na série contra o Miami Heat nos playoffs da temporada passada.

O All-Star não é de se lesionar com frequência. Desde que foi draftado, em 2013, Antetokounmpo nunca ficou fora por mais de 10 partidas em um mesmo ano. Contudo, recentemente ele sofreu com dores no joelho esquerdo, que o tiraram de seis jogos entre o fim de março e início de abril. Quando está saudável, o grego é sem dúvidas um dos principais nomes da NBA, pois tem médias de 28,5 pontos, 11,4 rebotes e seis assistências nesta temporada.

Contra os Rockets, quem o substituiu foi P.J Tucker, que anotou seis pontos e seis rebotes contra sua antiga equipe. Terceiro colocado na Conferência Leste, os Bucks precisam do retorno de Antetokounmpo o quanto antes para almejar uma primeira posição. A 10 partidas dos playoffs isso é difícil, já que o líder, Brooklyn Nets, está cinco vitórias na frente. Porém, neste domingo e na terça-feira os times se enfrentam.