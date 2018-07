Na casa do adversário, São José conquista seu quarto título do Paulista

SÃO PAULO - Apenas 80 torcedores da inflamada torcida de São José puderam entrar no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista, mas no final eles puderam gritar muito mais alto. Na noite desta quarta-feira, a cidade do Vale do Paraíba conquistou, pela quarta vez em sua história, o título do Campeonato Paulista masculino de basquete. Na quinta e decisiva partida da decisão, o São José/Unimed/Vinac derrotou o Pinheiros/Sky por 80 a 79, na casa do adversário.

São José, campeã em 80 a 81 com o time do Tênis Clube de São José de Edvar Simões e Zé Geraldo, ressurgiu na modalidade e conquistou o título em 2009, superando o Paulistano. Agora, a equipe comandada pelo técnico Régis Marreli dá o troco no Pinheiros, que a superara na decisão do ano passado.

O clima esquentou logo pela manhã. É praxe no basquete o ginásio de uma decisão ficar aberto para treinamentos leves no próprio dia do jogo. A delegação de São José, no entanto, foi impedida de entrar nas dependências do clube, o que gerou revolta. A direção do Pinheiros também reduziu a quantidade de assentos oferecida à torcida visitante. Nos dois primeiros jogos, cerca de 200 joseseenses entraram no ginásio. Na quinta partida, apenas 80 puderam entrar. Apenas dois ônibus fizeram a viagem pela Dutra, dos quatro anteriormente previstos.

Ao final do jogo, o armador Fúlvio fez menção a esse contencioso num desabafo. "Essas gasolinas serviram de mais motivação para nós".

Impulsionado por uma soberba apresentação de Paulinho Boracini, que encerrou o jogo com 36 pontos, o Pinheiros dominou a partida no primeiro tempo. São José, que perdeu a chance de liquidar o adversário no quarto jogo, no domingo retrasado, em seu ginásio, não conseguia marcar o armador.

No terceiro quarto, quando Paulinho teve que descansar por alguns minutos, o time de São José aproveitou para reagir. Os últimos minutos foram emocionantes. O frio ala-armador Andre Laws, nascido no Alasca, acertou um arremesso de três pontos que colocou São José na frente (79 a 76). Mas Paulinho, mesmo desequilibrado, conseguiu retribuir na mesma moeda: 79 a 79. Na sequência, o ala Dedé acertou apenas um dos dois lances livres que arremessou. O Pinheiros ainda teve tempo para empatar, mas a marcação adversária funcionou.

Laws, com 24 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, foi decisivo para São José e conseguiu compensar a ausência do pivô Murilo. O MVP (melhor jogador) da última edição do NBB está lesionado.

Zé Geraldo, hoje gerente de basquete de São José, foi premiado com uma medalha da Federação Paulista.

"Esta equipe é fantástica e não desiste nunca", declarou o técnico Régis Marreli, emocionado com a conquista.